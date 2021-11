Guerra vs. el INE

Una de las condiciones de la democracia liberal es la división de poderes para evitar el control absoluto del Presidente. Mediante el sistema de contrapesos, el Poder Ejecutivo está limitado por un Poder Legislativo y Judicial independientes para evitar el abuso de poder. En esta forma de gobierno, también son necesarias las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral.

No basta con llevar a cabo elecciones para sostener que un país es democrático. Éstas son un medio para elegir a los gobernantes; elegimos a nuestro gobierno por medio del voto. Celebrarlas es una condición mínima que sirve de base para tener un país en paz. Sin embargo, no deben confundirse con el funcionamiento y desempeño del gobierno. No hay sistema político en el mundo que logre que éste sea perfecto para satisfacer con efectividad la participación política de cada ciudadano.

En el caso de México, el INE no solamente organiza las elecciones, sino que provee la legitimidad del resultado. El árbitro electoral debe ser imparcial, de otra manera estaría sometido al poder del gobierno en turno. ¿Qué pasaría si desaparece el INE? ¿O si se queda como mero florero porque desde el Ejecutivo se le ahorca quitándole presupuesto para su operación?

Bien, pues es lo que ha sucedido el fin de semana pasado en la discusión del PPEF 2022 en la Cámara de Diputados. Por un lado, los representantes de Morena, PT y PVEM votaron por una reducción de casi 5 mil millones de pesos. Es el tercer año consecutivo en que el INE se enfrenta a un recorte de recursos. Por otro, evidenciaron su sometimiento a las instrucciones del Presidente y su carencia total de independencia como legisladores; faltando también a la más básica condición democrática de la separación de poderes.

Un legislador sin independencia del Poder Ejecutivo le roba el poder de decisión a los ciudadanos. Traiciona la voluntad del pueblo al someterse a los deseos del Presidente. Eso es lo que han hecho con la lucha de millones de mexicanos que durante años han peleado para que en México no se instale un dictador. Empujan al país hacia la inestabilidad social. ¿Son conscientes de que su voto en contra del INE son pasos hacia la dictadura? Tal vez no, tal vez ni siquiera tienen el conocimiento suficiente. No ven, no escuchan.

Juntos han lanzado una campaña para que el próximo año se lleve a cabo la ratificación de López Obrador. El INE no tendrá los recursos para organizar lo que en realidad es la revocación de mandato, para que el Presidente deje el cargo. Tanto el Ejecutivo como sus súbditos lo acusarán de impedir que el pueblo lo ratifique. Dirán que es antidemocrático y habrá quienes piensen que será mejor eliminar a nuestro árbitro electoral.

