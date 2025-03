Karla Sofía Gascón celebra su cumpleaños respondiendo a las críticas con polémico mensaje: “Voy a seguir siendo sarcásti

Aunque durante algunas semanas Karla Sofía Gascón se mantuvo ausente en redes sociales con la intensión, aseguró, de no afectar la promoción de la cinta "Emilia Pérez" rumbo a los Oscar, la actriz finalmente retomó sus publicaciones en Instagram desatando una vez más gran controversia. Esto debido al mensaje con el que celebró su cumpleaños 53, pues aseguró jamás haber dañado a nadie con sus palabras y que todo se trata de una manipulación para "oscurecer su luz".

Este lunes 31 de marzo la actriz Karla Sofía Gascón celebra su cumpleaños 53 y aunque todo parecía que se terminaba el escándalo que la acechó durante meses por su participación en la cinta "Emilia Pérez" y los mensajes ofensivos en X, una nueva publicación desató molestia entre los internautas. A esto se suma su reciente fotografía en la que hace una supuesta broma sobre "La sociedad de la nieve", película inspirada en la tragedia de Los Andes de 1971.

En su cuenta de Instagram, Karla Sofía Gascón publicó un extenso mensaje donde hace referencia a las críticas que recibió por sus publicaciones del pasado en X, antes Twitter, asegurando que se han desvirtuado sus palabras con el propósito de "oscurecer su luz". Además, se dijo una defensora de los "derechos de la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos; criticar el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras".

"Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni un comentario para intentar menospreciar a alguien por su color de piel, para ensalzar a dictadores, etcétera, etcétera; pueden manipular, mentir o descontextualizar, inventar lo que gusten (...) Voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha; ni xenófoba, ni antivacunas, ni misógina, ni homofóbica, ni transfóbica, ni culpable del hambre en el mundo; ni de que el sol no les dé en invierno en el patio, o cualquier estupidez que puedan inventar, aunque su capacidad mental no les deje entenderlo", se lee en el mensaje.

El pasado domingo 30 de marzo Karla Sofía Gascón compartió una fotografía en sus historias de Instagram con la que desató una vez más molestia entre los internautas y comentarios negativos en su contra. Y es que acompañó la imagen con un texto en el que hacía una "broma" sobre la película "La sociedad de la nieve" inspirada en la tragedia de Los Andes, esto tan sólo un día después de que se informara sobre la muerte de Álvaro Mangino a los 71 años, uno de los sobrevivientes.

“Hoy me siento como en ‘La sociedad de la nieve’. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”, aunque modificó el mensaje minutos después con una frase que pretendía ser inspiradora, en redes se difundió su primera publicación convirtiéndola de nuevo en blanco de críticas.