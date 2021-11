Un gran homenaje al boxeo femenil

Tijuana se vistió de rosa el pasado sábado, al ser sede de una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo femenil. Jackie Nava se enfrentó a su enemiga de más de una década: Mariana Juárez.

Estas dos guerreras le han dado a México incontables emociones, a través de sus muchos años de ser protagonistas del ring, múltiples campeonatos mundiales, con dominio absoluto en el rating televisivo en cada ocasión; ambas han dignificado el boxeo y han demostrado el poder de la mujer.

Jackie, de Tijuana; La Barby, chilanga, en una combinación explosiva que nos recuerda a Érik Morales contra Marco Antonio Barrera. Precisamente, Érik tomó a La Barby y estuvo en su campamento para esta importante pelea.

Hace 20 años fue al revés: Érika poyó a Ana María Torres en su esquina, mientras que Barrera estuvo con La Barby; en esa ocasión, La Guerrera Torres venció a Mariana, en una gran batalla en el Salón 21.

La pelea fue maravillosa; una demostración de boxeo clásico, velocidad y combinaciones precisas le dio el triunfo contundente a Jackie, pero, por otro lado, Mariana Juárez combatió con gran corazón y determinación hasta la última campanada; con alto nivel técnico y competitividad, siempre fue peligrosa, pero no le alcanzó.

Jackie Nava fue la primera boxeadora en conquistar el cinturón de campeona mundial del WBC, precisamente 15 años atrás, y hoy es la flamante ganadora del máximo trofeo del boxeo: el cinturón diamante, que en esta única ocasión fue de piel rosa, uniéndonos a la campaña mundial de concientización por el cáncer de mama.

Lamentablemente no pude estar presente, tras una cancelación de un vuelo, quedándome varado en Puerto Rico, donde asistí a una histórica reunión con los presidentes de las otras tres agrupaciones que rigen mundialmente, junto con el Consejo Mundial de Boxeo.

La reunión de los cuatro presidentes (WBC, WBO, IBF y WBA) en San Juan, Puerto Rico, resultó ser muy productiva y esperamos que logre arrojar acuerdos muy importantes para el desarrollo del boxeo a corto, mediano y largo plazo.

Estoy muy contento del resultado de este viaje relámpago a Puerto Rico, tierra de campeones, donde me reuní con el Lic. Francisco Valcarcel, DarylPeoples y Gilberto Jesús Mendoza. Fue una reunión con apertura al cambio, respetuosa, y bajo el entendido que la unidad es necesaria para lograr acuerdos que brinden beneficios al boxeo.

Por otra parte, ya llegó la semana de la pelea estelar de 2021. Saúl Canelo Álvarez empezó una cruzada en diciembre del año pasado, con el objetivo de lograr unificar la división de los supermedianos y conquistar los cuatro cinturones.

Queda un último rival: Caleb Plant, poseedor del cinturón IBF. El combate llamó la atención a nivel mundial, tras el incidente que se dio en la conferencia de prensa en Los Ángeles cuando, en el cara a cara, se calentaron los ánimos y llegaron a los golpes.

El cinturón Teotihuacán será un trofeo especial para el ganador, cerrando el ciclo de 2021 celebrando la diversidad de culturas del Estado de México, y dará inicio la búsqueda de la cultura mexicana que brillará en los galardones del 5 de mayo y 16 de septiembre de 2022.

Hasta el momento se han elaborado 10 cinturones emblemáticos desde 2017. Estos trofeos especiales han logrado la atención del mundo entero por su belleza y el gran significado que cada uno tiene, llevando un pedazo de México como un regalo al mundo.

Ésta es la descripción de cada uno:

Huichol, mayo de 2017: Canelo ganó a Chávez Jr.

Huichol, septiembre de 2017: Empate entre Golovkin y Canelo.

Chiapaneco, mayo de 2018: Golovkin venció a Martyrosian.

Chiapaneco, septiembre de 2018: Canelo superó a Golovkin.

Maya, mayo de 2019: Canelo derrotó a Jacobs.

Maya, septiembre de 2018: Fury venció a Wallin.

Mazahua, mayo de 2020: Dedicado a los Héroes de la Humanidad durante la pandemia por COVID-19.

Otomí, septiembre de 2020: Entregado a Julio César Chávez por su trayectoria, durante su exhibición ante Arce.

Mestizo, mayo de 2021: Canelo ganó a Saunders.

Teotihuacán, septiembre de 2021: Se disputa el 6 de noviembre entre Canelo y Plant.

¿SABÍAS QUE…?

La pelea que proyectó a Julio César Chávez al estrellato fue cuando venció al boricua Edwin Rosario.

Ese combate tuvo muchos temas del recuerdo. Ahí nació la tradicional banda roja en la cabeza de Julio ya que, según Eddie Mafuz, entrenador del equipo de Don King, Rosario estaba embrujando a Chávez y tenía una foto de él en una cubeta con hielo. Mafuz le sugirió a JC salir al cuadrilátero con algo rojo para contrarrestar la brujería.

Esa noche, Mike Tyson subió a la esquina con Rosario; después de eso se hizo admirador y amigo del gran campeón mexicano. También, esa noche, estaba Bruce Willis celebrando su luna de miel con Demi Moore…

Anécdota de hoy

En una ocasión viajé a Puerto Rico con Don José; yo tendría unos 22 años y también iba mi tío Antonio Esper. Ahí Yamil Chade, quien era hermano del alma de mi papá, nos atendió de maravilla.

La isla es hermosa, tiene lugares turísticos y emblemáticos, la comida es deliciosa y el trato es hospitalario y muy amable. Una de las canciones favoritas de Don José era Mi viejo San Juan, y en cada oportunidad que hubo pidió esa canción durante el viaje.

Después de una cena con gente de boxeo me fui de fiesta, precisamente al viejo San Juan… Llegué en la madrugada al cuarto sin que mi papá se diera cuenta, pero a las dos horas ya estaba listo para empezar el día; ya en el desayuno, me vio y comentó: “Mijito, te ves muy cansado, debe ser el viaje y te he traído para arriba y para abajo”…

Entonces, mi tío Toño le dijo: “N’ombre, Pepe, ¡no ves la cruda que trae!”; mi papá volteó inocentemente y le preguntó al tío: “Pero cómo, ¿mi hijito toma?”… Ese era Don José.