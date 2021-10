"Cómo te va mi amortz"

No sé a ustedes pero a mi me duele la úlcera desde la caída de redes del lunes. Sin embargo el apocalipsis zombie NO llegó y el tema de la semana en realidad han sido los Pandora Papers. Ya sabemos que hubo una filtración de millones de documentos y de ésos se analizaron más de 11 millones repartidos en diversos grupos periodísticos de todo el mundo. Imaginen cuántas horas nalga analizando papeles de riqueza ajena. Y tuvieron la decencia de no hacer públicas las direcciones, cuentas bancarias y demás datos personales de los investigados. Se imaginan que va a pasar con aquellos que estaban dirimiendo algún divorcio?. Las exparejas se les van a ir a la yugular y las chequeras!

Muchos empresarios bien pesados como el dueño de Grupo México relacionado a mineras y desastres naturales. Por ahí balconeron a Alejandra Guzmán (a quien de seguro ahora su hija Frida le exigirá más varo, aunque diga que el dinero es un “asqueroso cáncer”). Julio Iglesias, Shakira, Chayanne,Luis Miguel y Miguel Bosé. Los Legionarios de Cristo también son mencionados. Varios funcionarios de la actual administración como el señor Bartlett del que ya nada nos asombra. Siempre me paso de sospechocista pero qué curioso: 3 mil mexicanos enlistados, 30 presidentes o expresidentes de esta área y…que justo no se filtre ninguno mexicano de administraciones pasadas?

”Pasados” de lanza estos derechairos anti 4T. Segurito hasta Americanistas me salen. No es delito ser archirrecontramillonario, el problema es no pagar los impuestos antes de sacarlo del país. Pero les repito, el problema no es sacar tu dinero e invertirlo donde se les dé su gana, pero el asunto es si se pagaron o no los respectivos impuestos por ese dinero que saldría de la nación! Y en el caso de funcionarios públicos, si estas cantidades coinciden con lo que pudiesen “haber ganado” en ese lapso. A muchos se les debieron hacer de yo-yo los chones cuando el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó en su Twitter, que “la dependencia ya inició la investigación de los mexicanos involucrados en los Pandora Papers”. Y Mario Delgado aseguró que “que los involucrados tendrán que responder a la ley”.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

