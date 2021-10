Miscelánea 2022, ¿más de lo mismo?

Sabemos que las sesiones donde se discute el presupuesto suelen ser engorrosas, complejas y duraderas. Lo ocurrido en el Senado hace unos días no fue la excepción y la sesión para aprobar el Paquete Económico 2022 tuvo casi 10 horas de duración y, al final del día, “no se le cambió ni una coma” a la propuesta enviada por el Ejecutivo y con 67 votos a favor de Morena, PVEM, PT y PES; 47 del PAN, MC, PRI y PRD; y 1 abstención, la Miscelánea Fiscal 2022 quedó aprobada en lo general y en lo particular, aun que 49 senadores presentaron 199 reservas, y como era previsible, no trascendieron.

Dicha propuesta, enviada desde Palacio Nacional, prioriza -al menos en la narrativa-, fortalecer la recaudación pública, mejorar la administración tributaria y combatir la evasión fiscal, así como la corrupción. O, enunciado como lo marca esta miscelánea, reformas en control (facultad comprobatoria, obligaciones internacionales, reformas en las deducciones), claridad hacia los contribuyentes (evitar ambigüedades en la ley, aplicación amplitud al IVA y IEPS, por mencionar algunos) y simplificación administrativa (pagos accesibles para todas las personas sin necesidad de terceros). Se supondría que esto incentivaría a una mayor tributación y, por ende, una mejor redistribución de la riqueza.

Uno de los temas más álgidos fue la reserva al respecto de la obligatoriedad que marca este Paquete Fiscal donde las y los jóvenes menores de 18 años -aunque no presenten ninguna actividad económica- tendrán que tramitar su alta (mediante el RFC) en el Servicio Administrativo Tributario (SAT), donde los senadores en contra de esta reforma enviaron una minuta a la Cámara Baja para su revisión, puesto que “violentan a la juventud”, según algunas voces opositoras. Asimismo se adicionan las reformas para personas físicas y morales que residen en el extranjero.

Otra controversia se suscitó en el castigo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), pues la reforma al artículo 151 de la Ley al Impuesto Sobre la Renta (ISR) pondrá límites en las donaciones que otorgan las personas físicas con fines de deducción fiscal a las organizaciones, lo cual coloca en un riesgo importante a la subsistencia de cinco mil de las más de 40 mil OSC que actualmente existen en nuestro país, mismas que atienden diferentes problemáticas -que no atiende el Estado-, como seguridad, violencia contra las mujeres, desapariciones forzadas, ayuda a migrantes, niños con cáncer, atención a personas con discapacidad y una larga lista de etcéteras.

Quizá de lo poco para celebrar es la intención de que México sea un país que tribute mucho más (que también tendría que ver con una reforma mucho más amplia) y la tasa cero a los productos para la gestión menstrual, sin embargo este “apoyo” hacia las mujeres, debería ser integral. Así, este Paquete Fiscal es otra muestra del reflejo de los intereses del gobierno. Esperemos que con estas medidas el país pueda recaudar mucho más dinero y que este se vea reflejado con las personas que más lo necesitan y no se repita el ciclo histórico que las y los contribuyentes sigan siendo -más de lo mismo- y la clase media siga cargando con los impuestos.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

MAAZ