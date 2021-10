Agilizan paquete fiscal

En el Senado de la República dan como un hecho que el martes próximo se aprobará la miscelánea fiscal, con cambios mínimos. La explicación que dio ayer la titular del SAT, Raquel Buenrostro, a los integrantes de la Comisión de Hacienda, presidida por Alejandro Armenta, sirvió para acelerar el dictamen que, nos dicen, estaría listo el lunes.

Por la UNAM habló Monreal

Entre el barullo por las expresiones del presidente López Obrador hacia la UNAM, una voz resonó por encima de la mayoría: la del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El legislador y catedrático de la máxima casa de estudios no dudó en asegurar que “siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre”, pues la trae “en el alma y en el corazón”.

Dante, juntito a Evo

Mensaje en dos vías mandó ayer Movimiento Ciudadano a la invitación de Claudio X. González para adherirse al frente Sí por México contra Morena. Por un lado, su dirigente Clemente Castañeda difundió en sus redes que “la polarización sólo beneficia al régimen”. Luego, su líder moral, Dante Delgado, se placeó en el seminario del PT, muy cerquita de Evo Morales.

Hasta Piedra los defiende

Nos hacen ver que, por primera vez, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, emite medidas adversas a la 4T. La Comisión consideró que hay “persecución mediática y ministerial” contra los 31 científicos acusados judicialmente por el Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla. Es decir, hasta Piedra ve violación a sus derechos humanos.

Maru ya se vio… en 2030

Harto madrugadora resultó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Le preguntaron si aspira a la candidatura presidencial de 2024, lo cual no descartó. Pero sí aclaró que no dejará a sus gobernados sin resultados para irse a otro lado, por lo que “no me descarto, a lo mejor no es el 24, es a la que sigue”. Así, es la primera en apuntarse para 2030.

