¿Cómo celebrar 50 años de Walt Disney World?

Walt Disney World, en Florida, celebra 50 años de convertir los sueños de sus visitantes en realidad. Las fiestas, que durarán 18 meses, son ideales para planear una visita y participar en “la celebración más mágica del mundo”. Estas son algunas de las novedades que no te puedes perder.

Magic Kingdom

El parque en donde todo comenzó ha transformado el icónico castillo de la Cenicienta en un símbolo de los 50 años, cubierto en los colores iridiscentes (o “EARidescent”, como han sido bautizados en inglés) que Disney ha desarrollado para conmemorar el aniversario.

Por la noche, el castillo se ilumina durante Disney Enchantment, el nuevo espectáculo de luces, sonido y pirotécnia que, a partir del 1 de octubre, invita a los huéspedes a encontrar la magia que hay en cada uno de nosotros. Echando mano de la última generación de video mapping y “You Are the Magic”, una canción compuesta especialmente para el espectáculo por Philip Lawrence —quien comenzara su carrera actuando en shows de Walt Disney World—, Enchantment rinde tributo a las legendarias historias de Disney que, una y otra vez, nos recuerdan el poder de los sueños: desde clásicos, como La Bella y la Bestia, hasta éxitos recientes, como Moana, Coco y Soul.

Las tiendas de Main Street, U.S.A., a la entrada de Magic Kingdom son, también, el lugar perfecto para buscar los objetos iridiscentes de colección que Disney ha creado para celebrar 50 años de magia.

EPCOT

Proyectado por Walt Disney como un centro de innovación en donde se desarrollara la ciudad del futuro, EPCOT —“Experimental Prototype Community of Tomorrow”— vive hoy la mayor transformación de los cuatro parques.

En el famoso World Showcase, que celebra diferentes culturas dispuestas alrededor de un lago, el pabellón dedicado a Francia, presenta una nueva expansión inspirada en la película de Ratatouille y completa con Remmy’s Ratatouille Adventure: una nueva atracción que convierte a los visitantes en dinámicos roedores que comparten la cocina con el célebre “chefsito”. Además, el mismo “barrio” francés, cuenta con una nueva crepería y un sing-along de La Bella y la Bestia, dirigido por Don Hahn, una de las mentes maestras detrás de la cinta animada.

Por otra parte, World Discovery —la zona del parque dedicada a la ciencia y la tecnología— celebra la apertura del esperado Space 220: un nuevo restaurante que transporta a los comensales a una estación espacial ubicada a 354 kilómetros de altura (o 220 millas), en donde las increíbles vistas virtuales de la tierra son el espectáculo de fondo.

Para terminar el día, EPCOT presenta Harmonius, el espectáculo nocturno más grande creado para un parque de Disney, y que a través de diferentes tecnologías y las voces de 240 artistas, provenientes de más de 40 países, nos invita a celebrar nuestras diferencias, al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de hacerlo juntos.

Disney’s Hollywood Studios

Inaugurado apenas unos meses antes de que los parques tuvieran que cerrar debido a la pandemia, este es el momento perfecto para visitar Star Wars: Rise of the Resistance, una atracción que nos coloca al centro de la batalla entre las fuerzas del Imperio y el valor de la Resistencia. Reuniendo diferentes tecnologías y presentando una compleja historia original, es sin duda uno de los rides más ambiciosos jamás creados para un parque de diversiones.

Disney’s Animal Kingdom

El más joven de los parques de Walt Disney World se une a las celebraciones con la presentación de Disney’s KiteTails, un espectáculo sobre el agua que transforma a los personajes de El rey león y El libro de la selva en festivos papalotes tridimensionales que harán volar la imaginación de toda la familia.

24 horas de magia

También los hoteles tienen muchas novedades que presumir. Disney’s Riviera Resort que, en diciembre de 2019, se sumó a la colección de 27 hoteles al interior de la propiedad, rinde tributo a las playas italianas y su compromiso con los placeres simples de la vida: el sol, la naturaleza, la comida y la compañía de nuestros seres queridos. En la parte alta del hotel, Topolino’s acompaña su menú de sabores italianos con algunas de las mejores vistas en todo el resort. ¿Nuestra recomendación? Pedir los increíbles gnocchis con confit de pato y pesto blanco y reservar una mesa al atardecer.

Pero no sólo el hotel más nuevo merece una visita. También, el más antiguo tiene mucho que celebrar. En el marco de las celebraciones por los 50 años, Disney’s Contemporary —el legendario edificio Art Deco que cuenta con una estación de monorriel en su atrio—, inaugurado con Magic Kingdom en 1971, presenta una nueva remodelación que incluye unas encantadoras habitaciones inspiradas en Los Increíbles, y la apertura de Steakhouse 71, que a través de una cuidada selección de platillos y bebidas, rinde tributo a la historia de Walt Disney World.

Nuevos horizontes

Dos aventuras, fuera de este mundo, que llegarán a Walt Disney World en el futuro.

Galactic Starcruiser

A partir del 1 de marzo de 2022, los viajeros podrán explorar una galaxia muy, muy lejana, cuando esta experiencia de dos días y dos noches, invite a visitantes de todas las edades a vivir su propia aventura a bordo de un “crucero” galáctico inspirado en Star Wars

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Proyectado para abrir sus puertas en EPCOT durante 2022, la nueva montaña rusa de Guardians of the Galaxy -una de las más largas en todo el mundo- transportará a los viajeros al planeta Xandar en donde vivirán una aventura a toda velocidad.

¿Sabías que...?

El medallón en el castillo de Cenicienta, mide 3.6 metros de diámetro.

Alrededor de dos mil estandartes conmemorativos se han colocado en los parques de diversiones (además de otros 170 que están “tras bambalinas”).

Más de 180 de metros cuadrados de cinta envuelven al castillo de Cenicienta durante las celebraciones.

Cada monorriel ha sido equipado con 3,840 luces LED. En total, se incorporaron 40,080 luces.

Solo siete personas han dirigido Walt Disney World desde su apertura.

Toma en cuenta

Actualmente, los visitantes deberán usar cubrebocas en todos los espacios cerrados a lo largo de la propiedad de Disney.

Además de contar con un boleto de acceso, para asistir a los parques, es necesario hacer una reservación para la fecha exacta de la visita.

Por: Domingo Álvarez