Urge reunión AMLO-Biden

Faltó un pronunciamiento del gobierno mexicano –rápido, desde el mismo día de los hechos- condenando la violencia y el asalto al Capitolio y, sobre todo, respaldado al Presidente Joe Biden y a las instituciones democráticas estadounidenses.

Javier Treviño Cantú, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex ministro de Información de la Embajada de México en Estados Unidos, considera que esgrimir la “política principista” de la no intervención y la autodeterminación, no aplica en este caso y se pregunta incluso ¿qué quiere México de la relación bilateral?, porque se suman y suman los desaires y los agravios de nuestra parte.

“Lo que no podemos es alejarnos en esta relación, ni mostrar esta frialdad en la relación personal entre los presidentes López Obrador y Biden”, advirtió.

En opinión del egresado del Colegio de México en Relaciones Internacionales, es “urgentísima” una reunión entre los dos mandatarios y que en ésta puedan definir “un nuevo camino en la relación bilateral.

Hay que abordar las prioridades de la política bilateral para los próximos meses, apunta Treviño, crear un mecanismo de comunicación de muy alto nivel entre los equipos de ambos presidentes que logren que ningún problema contamine el resto de la relación bilateral.

AMLO tendrá que animarse a viajar, así sea a la frontera (Texas o California, si Biden se acerca a su vez por esos rumbos), pero lo importante es que se reúnan.

En la conversación que sostuvimos (la charla completa se transmite el domingo a la 11pm por El HeraldoTv), el consultor y político regiomontano consideró que el canciller Marcelo Ebrard tendrá que dedicarle mucho tiempo a la relación con Estados Unidos.

Va a ser “muy difícil” lo que viene porque vamos a pasar un periodo en el cual el Senado de EU estará aprobando los nombramientos de los integrantes del gabinete de Biden, por un lado; por otro, deberá poner mucha atención en la política interna y a todo lo que va a resultar de esta confrontación que ha habido con los seguidores de Trump; luego estarán otras crisis internacionales que gravitan por el mundo.

Entonces, sostiene Javier Treviño, “si el gobierno de México no hace el esfuerzo para acercarse en esta relación, el esfuerzo no va a venir por parte de Estados Unidos. Van a tener demasiados fierros en la lumbre como para poner atención, hasta que aparezca una crisis en la relación bilateral con México… Lo cual no queremos”.

GEMAS: Obsequio del Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau sobre el asalto al Capitolio: “Espero y supongo que aquellas personas que intentaron trastocar el proceso democrático serán llevados ante la justicia por sus acciones. Gracias a nuestros amigos (mexicanos) que nos han ofrecido su apoyo y compromiso con nuestros valores democráticos compartidos”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA