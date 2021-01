Biden reconoció que atención a pandemia es mejor en México que en EU, revela AMLO

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una llamada telefónica Joe Biden reconoció que la atención de la pandemia de COVID-19 es mejor en México que en Estados Unidos.

“Estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia económica, y nosotros hemos podido enfrentar mejor la pandemia, voy a decir algo, además porque y ojalá y esto nos haga recapacitar a mis adversarios, a nuestros adversarios, en la llamada que tuve con el presidente Biden tratamos el tema, y él reconoció que estaba mejor la atención en México sobre el problema que lo que ellos estaban haciendo”, indicó.

López Obrador dijo que el manejo de la pandemia es más eficiente en México que en Estados Unidos, y que se puede demostrar en el número de fallecidos por habitantes.

“A mi me da pena, pero tenemos a Estados Unidos, somos vecinos, y les puedo probar, pero eso no lo dicen (los medios de comunicación), que afortunadamente nos va mejor, o lamento mucho que les vaya peor a los estadounidenses, porque aquí sí no valen comparaciones, por qué se trata de vidas humanas, pero eso nunca lo dicen, además cuando hacen un comparativo de fallecidos por habitantes debido a COVID”, señaló.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar