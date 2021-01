La Risa en Vacaciones

“Soy un idiota”, dijo sin rodeos el funcionario de salud después de que se filtraran las fotografías de sus vacaciones en la playa. “En el momento en el que estamos pidiéndole a la gente hacer sacrificios históricos, yo los he fallado” e inmediatamente presentó su renuncia. Su jefa, la primera ministra Jacinda Ardern decidió no aceptarla para no trastornar la estrategia sanitaria, ya que Nueva Zelanda enfrentaba la etapa más complicada de la pandemia. En total, 25 (veinticinco) personas han muerto por covid en el país oceánico, lo que ha sido catalogado como una tragedia. La versión mexicana de este acto es, digamos, más parecida a una comedia.



Nadie niega la máxima de que en el mar la vida es más sabrosa, pero el doctor Hugo López Gatell, hombre de ciencia, no se puede permitir tomar cualquier premisa vulgar como válida, y decidió aplicar el método empírico aristotélico para poner a prueba la hipótesis. En cristiano, el doc se fue a la playa de vacaciones. Pero a diferencia del caso neozelandés, acá en México llevamos algunos cuantos muertos más por COVID-19: 127,188 más para ser exactos (6/01).



Es verdad que el doctor Gatell se ha hecho de enemigos muy poderosos, entre los que se encuentran la industria de la comida chatarra (fue él el principal promotor del etiquetado a alimentos procesados), las tabacaleras (en México está prohibido comercializar cigarros electrónicos como el Juul o el iQOS de Philip Morris) y Paty Navidad (quien lo llamó farsante en Twitter). No es en vano que un día sí y al otro también el funcionario sea objeto de despiadadas campañas de desprestigio (tampoco es tan difícil), pero por eso mismo me sorprende la torpeza de sus decisiones: ¿A quién se le ocurre subirse a un avión comercial, sin cubrebocas, para irse con su novia a una playa nudista en Oaxaca en el peor momento de la pandemia? Probablemente a cualquiera de nosotros, excepto que nosotros no somos los responsables de la estrategia sanitaria que superó por más del doble el escenario más catastrófico calculado.



Como película de la Risa en Vacaciones en la que sabes de antemano que sucederá pero de todos modos te da risa, el presidente López Obrador salió en la mañanera de ayer a defenderlo y dijo que Hugo es un funcionario ejemplar, de primera, y que no creía que hubiera un funcionario en el mundo con sus características. Para nuestra desgracia tiene razón. Pero existe otra máxima que el rockstar de la epidemiología debería poner a prueba, la de “escoge tus batallas”, y es que el doctor Gatell podrá ser un hombre de ciencia, pero eso no significa que sea un genio de las comunicaciones presentándose como un funcionario déspota, pasivo agresivo y condescendiente que se acomoda al gusto del Presidente



Hoy, el doctor Gatell suma entre sus enemigos no solo a la torpe oposición que cayó en descalificarlo burlándose de la apariencia física de su pareja, sino a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard ¿Qué tan mal estará la cosa que el científico ya encontró la fórmula para juntar el agua con el aceite?

POR JORGE AVILÉS

JORGEAVILESVAZQUEZ@GMAIL.COM

@CALLODEHACHA