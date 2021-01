De la independencia energética y otras historias

Los países superavitarios en la producción o elaboración de un producto son denominados como autosuficientes al tener la capacidad de no requerir de importaciones para poder atender su mercado interno, resultando en su independencia, esto no significa que no existan empresas extranjeras en las actividades.

En el sector energético, la transformación más reciente se dio en Estados Unidos (EU), que aumentó su capacidad de producción de hidrocarburos hasta superar su consumo; desde 2015 su política se centró en la construcción de nueva infraestructura que permitiera intensificar el consumo nacional y exportar; sin embargo, mantenía las importaciones al no modificar la infraestructura de manera inmediata.

En la actualidad, Joe Biden propone un plan diferente, que deja atrás el continuo refuerzo a actividades relacionadas con el petróleo, por lo que fija su visión en las energías renovables como política tanto al interior como al exterior, continuando con el camino de la independencia energética.

En otro extremo, la limitada capacidad logística de los combustibles fósiles en África Oriental podría pasar a ser irrelevante al iniciar un proceso de adopción de soluciones eléctricas. Podría independizarse en el mediano plazo energéticamente al dejar de

depender de la capacidad de producción de combustibles instalada en su territorio y hasta de importaciones.

¿Qué necesitamos para tener una independencia energética? ¿Crear nueva infraestructura para la producción de combustibles como el plan de 2005 de EU? o ¿impulsar la adopción de tecnologías eléctricas?

Pero ¿de dónde vendría el dinero? ¿Hay señales de un incremento de inversión, ya sea para la producción de combustibles o nuevas centrales de generación? Bloomberg señaló que hay 200 proyectos que ya han vencido los plazos legales en que el gobierno federal debe resolver sus solicitudes, por lo que existe incertidumbre.

En 2017, las inversiones en el sector eléctrico superaron cinco mil millones de dólares (mmdd); para 2020 cayó a menos de mil millones de dólares. México bajó del 4to lugar más atractivo para energías renovables, al 51.

El monto que pretende invertir el gobierno federal a través de su política es el primer anuncio con cinco proyectos por 98 mil 980 millones de pesos (mdp) y el segundo anuncio de nueve proyectos por 116 mil 705 mdp, ambos equivalen a alrededor de 10.78 mmdd.

POR JORGE LAVALLE

SOCIO DE ACCURACY LEGAL AND CONSULTING

@JLAVALLEMAURY

JLM@ACCURACY.COM.MX