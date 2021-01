Una nueva difamación, esta vez con el fondo de la gran vacunación en Israel

Hay quienes no lo soportan. No aguantan ver a Israel, el Estado judío, tan exitoso y elogiado por lo bien que está llevando adelante la vacunación de sus ciudadanos contra el coronavirus. En dos semanas, Israel vacunó a 15% de su población, un logro sin parangón. Si esto sigue así y no hay obstáculos imprevistos en el abastecimiento de las vacunas pactado por Israel con las distintas compañías, podría concretarse lo que vaticinó el primer ministro Benjamin Netanyahu: que Israel sea el primer país del mundo en salir de la pandemia.

Pero hay algunos medios de prensa internacionales que optan por escribir de otra cosa. O sea, no pueden evitar mencionar el gran éxito israelí, pero se las arreglan para encontrar algo que lo opaque. Perdón, no “encontrar” sino inventar, mentir y distorsionar para dejar mal a Israel, para demonizarlo.

Un tema “de moda” en los últimos días es dar a entender implícitamente que Israel deja de lado a los palestinos en la vacunación contra el COVID-19, supuestamente faltando a su deber.

“A los palestinos se los deja esperando mientras Israel despliega la vacuna contra el COVID-19”, decía un titular de AP. Y el titular del británico The Guardian es peor todavía: “Los palestinos, excluidos de la campaña de vacunación israelí contra el COVID, mientras las inyecciones van a los colonos”.

Sería bastante sencillo trabajar con seriedad e investigar un poco. Si lo hubieran hecho quienes escribieron esas palabras, habrían visto que según los acuerdos de Oslo suscriptos entre Israel y los palestinos hace ya casi 30 años, la Autoridad Palestina es la responsable por la salud de los habitantes palestinos tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza. Así lo firmaron las partes. Y no está de más señalar que dado que según esos mismos acuerdos es Israel el responsable por la salud de los árabes de Jerusalem oriental, los está vacunando aunque en su mayoría son residentes permanentes, no ciudadanos.

Israel no bloquea ni dificulta ninguna campaña de vacunación de los palestinos. La responsabilidad al respecto es de la Autoridad Palestina.

Desde la reanudación de la coordinación civil y de seguridad con la Autoridad Palestina, el General Kamil Abu Rukun, Coordinador de las Actividades del Gobierno en los Territorios, ha estado exhortando a los palestinos a contactarse con las compañías que desarrollaron vacunas a fin de poder adquirirlas, recurriendo si es necesario a asistencia internacional.

En la primera ola de la pandemia, Israel prestó una significativa ayuda activa a los palestinos en la lucha contra el coronavirus. Organizó capacitaciones para personal médico, entregó equipos protectores y kits de testeo, recibiendo inclusive en algunos casos muestras para que sean analizadas en laboratorios israelíes. Todo eso quedó interrumpido cuando la Autoridad Palestina, por consideraciones políticas, decidió suspender su cooperación con Israel, lo cual incidió tanto en la seguridad como en la parte médica. Lo confirmó la propia ONU, aunque no suele destacarse por tener una actitud justa ante Israel.

Aún después de la suspensión de la cooperación por Israel decidida meses atrás por la Autoridad Palestina –y en el interín reanudada– Israel coordinó con la comunidad internacional la entrada tanto a Cisjordania como a Gaza de todo lo necesario para lidiar con la pandemia. Así llegaron del exterior desde respiradores hasta kits de testeo necesarios en los últimos meses.

El virus no conoce fronteras físicas ni humanas. Está de más inventarlas con mala intención.

POR JANA BERIS

PERIODISTA