Desfasados los acuerdos de la S.S.

Qué bueno que la Secretaría de Salud haya decretado acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, entre ellas, permitir que los gobiernos estatales así como personas físicas y morales integrantes del Sistema Nacional de Salud, puedan comprar vacunas a las farmacéuticas autorizadas en México y aplicarlas a la población. Qué bueno también que la misma dependencia haya autorizado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que en un plazo menor resuelva los permisos y registros sanitarios que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso

medicinal.

Qué malo que esas dos acciones hayan sido inoportunas y desfasadas. En el primer acuerdo, por ejemplo, autorizan la compra cuando en el mundo NO hay vacunas para entrega inmediata, bueno ni siquiera para dentro de uno, dos o tres meses, sino hasta el año que entra, lo que significa que cuando haya existencias tal vez no van a ser de gran utilidad porque decenas de miles de personas ya habrán fallecido. Con el segundo acuerdo, la autoridad pretende que se acelere la producción y distribución de oxígeno medicinal, quitando trabas administrativas, cuando según el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, oxígeno hay mucho, lo que hace falta son tanques de todos los tamaños que son utilizados para suministrarlo a los pacientes. ¡No dan una, pues!

En el asunto de la comercialización de los cilindros de oxígeno, el susodicho Procurador y la Secretaria de Gobernación profundizaron, es un decir, sobre el tema: El primero aclaró que los “gandallas” y los que “se hacen rosca”, están provocando un desorden en el mercado y que sus precios se hayan disparado en los últimos meses. Olga Sánchez Cordero fue más allá al reconocer que la delincuencia – no dijo si la organizada o desorganizada—“está metida en los tanques de oxígeno”. Lo penoso del asunto es que Ricardo Sheffield reconoció que hasta hace un par de meses, esa dependencia no tenía siquiera una lista de los comercios que expenden tanques de oxígeno, concentradores y otros insumos, porque no eran de uso común. Y fue hasta finales del año pasado cuando se dieron cuenta que el mercado era un desmadre, que había especulación, y prácticamente que cada quien hacía lo que quería.

¡Organícense, organícense! Exigen los consumidores a ambos funcionarios.

AGENDA PREVIA

Vía Zoom y con la asistencia de todos los gobernadores integrantes de la CONAGO, hoy miércoles asumirá la presidencia de esta conferencia, por los próximos cuatro meses, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Las prioridades de la CONAGO serán: dar seguimiento al programa de vacunación contra el Covid, la reactivación económica y el empleo de los estados, así como el acceso a las tecnologías, para fortalecer la educación.

