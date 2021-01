Vientos de cambio

En las aduanas del país terminamos el 2020 y comenzamos el 2021 con una de las modificaciones más grandes e importantes de los últimos tiempos en materia operativa y normativa. Como les he platicado anteriormente, el 28 de diciembre de 2020 entró en vigor la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) que eliminó más de 6 mil fracciones arancelarias de la Tarifa, anexó mil quinientas nuevas fracciones y más de 11 mil números de identificación comercial (conocidos como NICO´s).

Para llevar a cabo esta implementación de la Sexta Enmieda de la Organización Mundial de Aduanas, se publicación 52 distintos Acuerdos relacionados con la modificación de los diferentes instrumentos normativos aplicables al comercio exterior. De los cuales, 40 fueron publicados dos días antes (26 y 27 de diciembre de 2020) de la entrada en vigor de la nueva Tarifa.

En materia de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, 68 se modificaron y 5 mil 667 sufrieron variaciones, pues recordemos que diversas fracciones arancelarias con distintas obligaciones a cumplir fueron agrupadas ahora en una sola fracción. Además, se crearon nuevos criterios de aplicación y/o excepción de las obligaciones aduaneras y también hubo una modificación en la transmisión de la información de los pedimentos, es decir, la declaración aduanera.

Como era de esperarse ante un cambio de tal envergadura, aparecieron algunos problemas operativos como la discrepancia en el criterio normativo de la declaración de la Fracción Arancelaria y NICO en el pedimento; el cumplimiento y/o excepción de algunas Regulaciones y Restricciones No Arancelarias a nivel Fracción Arancelaria, sin considerar el NICO; discrepancias en la declaración de acotaciones para la excepción de las algunas Regulaciones y Restricciones No Arancelarias; la generación de nuevos escenarios en la aplicación de los beneficios arancelarios del Decreto PROSEC y Decreto de Frontera; la revisión del Padrón Sectorial de acuerdo con la Fracción Arancelaria de la mercancía; o la ausencia de nuevos identificadores o elementos operativos que permitan identificar obligaciones en Cuotas Compensatorias.

Por suerte, la autoridad aduanera liderada por el Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, estuvo atenta en todo momento y con la sensibilidad necesaria para implementar ajustes y resolver pronto la problemática en las 49 aduanas del país para que el flujo comercial no se detuviera a la vez que se cumplía con todas las obligaciones jurídicas y fiscales.

Pero eso no es todo, estos cambios también nos impactaron en CAAAREM. Los Agentes Aduanales confederados en CAAAREM, tenemos una base de datos de comercio exterior, el DataBase Consulting, que desde hace décadas ha sido la joya de la corona, por contener toda la legislación aplicable al comercio exterior correlacionada entre sí: Tratados de Libre Comercio, Códigos, Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares, Boletines, Oficios, Jurisprudencias, Tarifa LIGIE, Arancel histórico 2002 y 2007, Restricciones y Regulaciones no Arancelarias, Cupos de Importación y de Exportación, etc., que sin duda facilita la operación aduanera y logística del país.

Esta base, durante años ha sido consultada no solo por los Agentes Aduanales sino por autoridades de la Secretaría de Economía y otras entidades reguladoras del comercio exterior en nuestro país.

Obviamente, todos los cambios anunciados arriba, han retrasado la actualización de la base de CAAAREM, pero para nuestra sorpresa y orgullo, el reclamo principal por apurar a los encargados de mantenerla al día, no vino de nuestros colegas agremiados ni de las autoridades, sino de abogados y otros consultores externos de comercio exterior que utilizar nuestra base para brindar sus servicios. El mensaje para todos es que a más tardar este mes quedará completa, mientras a la antigüita porque la normatividad vigente y los históricos están disponibles desde el día en que se publicaron.

Concluyendo, estas modificaciones derivadas de la nueva Tarifa, consolidan el rumbo competitivo y de mayor seguridad del sistema aduanero mexicano.

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.

AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR.

