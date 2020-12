Biden va a mantener aranceles

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que no retirará los aranceles a China impuestos por Donald Trump y no realizará "movimientos inmediatos" hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos, según una entrevista publicada en el diario The New York Times.

"Me voy a asegurar que vamos a luchar como nunca para invertir en Estados Unidos primero", añadió.

Biden ha sido un duro crítico del historial de violaciones de derechos humanos de China, y los analistas han predicho que su gobierno mantendrá una postura beligerante hacia Beijing.

Asimismo, el demócrata afirmó que el foco es "obtener progresos contra las prácticas abusivas del gigante asiático", como el robo de propiedad intelectual, subsidios ilegales y transferencia de tecnología de empresas que se establecen en esa nación.

Desde que ganó las elecciones presidenciales el mes pasado, Biden ha insinuado que impulsará una política comercial que enmendaría las alianzas de Washington con Europa y Asia-Pacífico, en un esfuerzo por unirse a otras democracias para formar un contrapeso a China.

TRUMP VA POR 2024

El Presidente saliente de EU insinuó durante una fiesta navideña en la Casa Blanca que volverá a presentarse a la Presidencia en 2024, tras perder las elecciones contra Biden, informaron varios medios locales.

"Han sido cuatro años increíbles (desde que llegué a la Casa Blanca). Estamos tratando de tener otros cuatro años. Si no es posible, les veré dentro de cuatro años", dijo Trump, entre vítores de los asistentes.

El comentario del republicano fue grabado en video por una de las asistentes a la fiesta y circuló por las redes sociales.

Por EFE y AFP