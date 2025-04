Así despidieron a la familia que murió en desplome de helicóptero en Nueva York: "se fueron juntos, sin sufrimiento"

El hermano de Mercè Camprubí Montal, una de las víctimas del desplome del helicóptero en la ciudad de Nueva York, visitó el sitio de la tragedia y dedicó unas palabras a la familia de 5 integrantes que perdieron la vida. Además, agradeció el apoyo de las autoridades y sociedad civil.

“Nunca los olvidaremos”, dijo Joan Camprubí Montal en su español natal tras recitar los nombres de los cinco. “Mantendremos viva su sonrisa todos los días de nuestras vidas, y creo que ese es el mejor legado que podemos dejarles”. De igual forma, el hombre colocó un arreglo de flores en la memoria de su hermana, cuñado y sobrinos.

Joan se reunió con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien les mostró su solidaridad y mostró su colaboración para hacer llegar los cuerpos hasta España, para que los cinco descansen en su tierra natal junto a sus familiares. "Su dolor es también el nuestro", declaró el alcalde.

“Quiero decir que se fueron juntos, sin sufrimiento y con una sonrisa, y eso es importante para nosotros”, declaró el hermano de la mujer

Una familia española viaja a Nueva York.

Un paseo en helicóptero para ver la ciudad desde el cielo.

Risas, fotos, ilusión.

Minutos después, el silencio.

Cayeron al río Hudson y no volvieron.



La vida cambia en un instante.

¿Quiénes eran las víctimas del desplome de helicóptero en Nueva York?

Fue el pasado jueves cuando un helicóptero turístico de Nueva York se partió en el aire y se estrelló boca abajo en el río Hudson, matando al piloto y a una familia de cinco turistas españoles en el desastre de la aviación más reciente en Estados Unidos, según las autoridades.

Entre las víctimas estaba un ejecutivo de Siemens, Agustín Escobar, su esposa Merce Camprubi Montal y sus tres hijos, además del piloto, informó una persona con conocimiento de la investigación a The Associated Press. La persona no estaba autorizada para discutir los detalles de la investigación de manera pública por lo que habló con la AP bajo condición de anonimato.

El alcalde neoyorquino Eric Adams dijo que el vuelo partió de un helipuerto del centro de la ciudad hacia las 3 de la tarde y que los cadáveres habían sido recuperados y sacados del agua. El vuelo, que llevó a la aeronave hacia el norte a lo largo del horizonte de Manhattan y luego de vuelta hacia el sur en dirección a la Estatua de la Libertad, duró menos de 18 minutos.