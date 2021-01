“Otro diálogo: Unir, no dividir. Tenemos ya varios años enredados en un discurso que no nos deja avanzar como mexicanos y nos incapacita para una real transformación social. La mayoría de la población esta consciente que tenemos que cambiar y movernos hacia adelante. Sobra decir que no queremos ni siquiera seguir repitiendo lo que tiene que cambiar y todos sabemos qué sí queremos y no se ve claro que podamos tener. Por ello, convendría cambiar nuestro diálogo y el lenguaje que usamos, qué divide y etiqueta sin base. Es mejor convocar y dialogar la forma de construir una sociedad participativa y democrática, la transformación social, un futuro juntos con educación para todos, un país de oportunidades y una visión del mundo con enfoque e inclusión del desarrollo local para aprovechar nuestra riqueza y diversidad. Necesitamos convocar y no dividir. Necesitamos entender y comprender para transformar y crecer”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE