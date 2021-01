Se agota el tiempo

Quedan ocho días para que Aeroméxico que lleva Andrés Conesa, alcance un acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de Rafael Díaz Covarrubias y Ricardo del Valle respectivamente y de cara al plazo que le ha dado Apollo Global Managment para desembolsar los 625 millones de dólares que forman parte de su recapitalización. Desde esta semana la campaña “sin ASPA no vuelo”, que iniciaron los pilotos usando este distintivo en su cubrebocas, ha sumado simpatías entre personal de aeropuertos y clientes. Un punto que destacan es que la situación de la aerolínea ya era débil incluso antes del COVID19, y por lo tanto no se les puede responsabilizar de la baja en ingresos que ha padecido la empresa en los últimos meses. De ahí que mientras los pilotos han cedido salarios, prestaciones y permisos sin goce de sueldo hasta la fecha, el resto del personal no sindicalizado ha recuperado sus ingresos, algo que por cierto

no ha gustado en la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde.

¿ESCASEAN MEDICINAS?

En las últimas semanas se han registrado escases en cierto tipo de medicamentos que son utilizados para la atención de personas que padecen COVID19, la falta de tratamientos médicos se suma al de otro tipo de enfermedades. Quienes saben de estos temas señalan que una de las causas que ocasiona el desabasto de medicinas sería el retraso de la licitación internacional en la compra de medicamentos que llevaría la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos programada para el pasado 18 de enero. Incluso, durante los últimos días se conoce que personas que son atendidas dentro de la seguridad social a nivel público no están surtiendo sus recetas en los centros de salud dada la falta de medicamentos, viéndose en la necesidad de comprar con recursos propios sus tratamientos en farmacias comerciales, –generando lo que se conoce como gasto de bolsillo–, además ocasionando una demanda de medicamentos que en otras circunstancias no se tenía registrada. El panorama no luce muy alentador, el retraso de la licitación podría irse hasta mayo próximo lo que traería presiones al mercado de medicamentos al menos durante el primer semestre del año.

CONSUMOS DE CONTENIDOS

Debido a la actual contingencia, de acuerdo con Statista, las ventas de plataformas de video streaming en México pasaron de 696 a 868 millones de dólares entre 2019 y el año pasado, un alza anual del 25 por ciento, y en el 2020 más de 3.3 millones de mexicanos contrataron algún servicio de contenido on demand. Y la industria del entretenimiento para adultos forma parte de este

crecimiento, ya que HotGo.tv, que lleva en México Esteban Borras, ha reportado un incremento de suscriptores de hasta un 200 por ciento debido al aislamiento preventivo confirmando la preferencia del usuario mexicano por el contenido erótico.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

Si necesitas asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, envía un WhatsApp a JLN Labs (55 3026 0609) y agenda tu cita para que te visiten a domicilio y te hagan la prueba.