Pianistas, polkos del siglo XXI

¡Ah chinga! Exclamaron los observadores cuando se enteraron de las declaraciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre la fabricación de pruebas de la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, a las que se refirió el presidente de la Republica.

Esto dijo Markito: “Le exigimos al Gobierno federal que nos diga exactamente de qué se trata su señalamiento respecto a que fueron inventados los elementos para arrestar al General, porque se está poniendo en juego la credibilidad de una gran institución y tiene que ser aclarado.

¿Credibilidad y gran institución la DEA, cuando sus agentes destacados en México desde hace varias décadas operan a sus anchas en nuestro territorio, violando en diversas ocasiones la Constitución, deteniendo e incluso secuestrando a ciudadanos mexicanos para llevárselos a Estados Unidos y juzgarlos? Lo mismo ha de pensar Markito de otras agencias establecidas desde hace décadas en México, como la CIA, por ejemplo.

Lo que nadie sabe es que después del penoso asunto del general Cienfuegos, y de la queja y respuesta del gobierno mexicano porque no le avisaron que la DEA, la CIA y otras agencias de espionaje lo tenían “alambreado” y lo estaban investigando por su presunta relación con los narcos, nuestros “Partners” están buscando una agencia de relaciones públicas en México que les limpie la imagen, y Markito como que quiete agarrar la cuenta, dicen los malosos.

¿Tan desesperado está el PAN por regresar al poder que están dispuestos a convertirse en los Polkos del siglo XXI? Pregunta el respetable.

AGENDA PREVIA

EL secretario del Bienestar informó prácticamente el fin de semana al presidente de la República que el programa electorero más grande del mundo, llamado “sembrando votos” para las elecciones de este año y las que siguen, se está consolidando. ¡Espérate, espérate, espérate! Exclaman algunos sembradores. Se llama “Sembrando Vida”, y es el programa de reforestación más grande del universo, aclaran.

El voto está sembrando, le dijo Javier May al primer mandatario. ¡Y dale con lo mismo! No dijo el voto, se refirió a la semilla. Protestan los sembradores. Bueno, el objetivo en este año electoral es aumentar a 430 mil el número de sembradoras y sembradores, que reciben 5 mil pesos mensuales por piocha, lo que significa la creación de 15 mil empleos adicionales, explicó el secretario del Bienestar. ¿O sea que estar tirados en la hamaca todo el día cuidando las plantitas, porque no llegan a árboles, es trabajar?

Momentos estelares vivirá la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a partir del 27 de enero y por los siguientes cuatro meses. En ese periodo los retos que enfrentará son darle seguimiento puntual al proceso de vacunación en los estados; la reactivación económica en los mismos, el diseño de estrategias para el acceso a la tecnología en la educación, la cual quedó manifiesta en esta contingencia sanitaria y que ha obligado a adoptar la formación académica a distancia, entre otros. La toma de protesta se realizará vía Zoom, en virtud del repunte a nivel nacional que está registrando la pandemia por COVID-19.

