Yo perdono a Aída, pero tiene que ofrecerme disculpas públicamente: Carlos Cuevas

CARLOS CUEVAS: “YO PERDONO A AÍDA, PERO NO OLVIDO SUS BAJEZAS, ME TIENE QUE OFRECER DISCULPAS PÚBLICAMENTE Y REPARAR EL DAÑO QUE ME HIZO ¡DI NO A LA CALUMNIA!

Shanik: ¿Aída Cuevas te otorgó el perdón y ahora tu exiges que te ofrezca disculpas públicamente y repare el daño que te hizo?

Carlos Cuevas: Merezco que se disculpe conmigo en los medios donde desprestigió a mi familia y a mí con mentiras, ¡Di no a la calumnia!

Shanik: ¿Qué le hiciste a tu hermana para ofenderla tanto?

Carlos Cuevas: Me preguntaron si Juan Gabriel le pidió su mano y conteste: No me consta. De ahí salió su odio tremendo, cambió su teléfono, me borró de las redes, me demandó, yo conviví tres años con Juan Gabriel, manejé su carro y viajé con él, sé cómo era, a mí nunca me faltó al respeto, pero yo sé muy bien quién era Juan Gabriel y nunca lo vi con ninguna mujer. Yo vi otras cosas que nunca voy a contar. Juan Gabriel dejó de hablarle a Aída durante 15 años porque cuando le pidió que lo acompañara en un programa especial en Telemundo ella se negó, dijo que era exclusiva de Televisa, a raíz de eso, Juan Gabriel no le dirigió la palabra durante 15 años, yo los volví a unir en el palenque de Pachuca.

Shanik: ¿Ser gay no es delito, por qué tanto enojó por decir que no eran amantes?

Carlos Cuevas: Mis abogados piensan que pisé callos pues Aída se siente la viuda de Juan Gabriel, también me dijeron que no puedo cantar canciones de Juan Gabriel, pero ninguna autoridad ni un juez me ha prohibido cantar canciones del Divo de Juárez.

Shanik: ¿La golpeaste? ¿Golpeaste a tu papá viejito?

Carlos Cuevas: Ella inventó esas patrañas, igual que inventó que soy infiel, mujeriego y drogadicto. Aída dice defender a las mujeres, ¿por qué entonces intentó humillar a nivel nacional a mi esposa diciendo que tengo otras, cuando mi mujer cuidó a nuestros padres que vivían en mi casa en Cuernavaca hasta que murieron en el 98; su furia es que nunca pudo demostrar una sola prueba ante la ley de ninguna de sus acusaciones. ¿Cuál perdón me otorga si nunca fui acusado por la fiscalía de nada? Ella es la que tiene mucho que rendir, tendrá que pagar las consecuencias ante la autoridad y reparar el daño y pagarle a mis abogados. Habrá consecuencias legales si no prueba que las acusaciones que hizo contra mí son ciertas y tendrá que pagar las bajezas más terribles a las que me sometió.

Shanik: ¿Aída fue buena hija con tus papás?

Carlos Cuevas: Cuando comenzó a ganar dinero, se llevó a vivir un tiempo a mis papás con ella, se sentía la reina de la casa y les hizo pasar muchos corajes, estaba peleada con Alfonso, nuestro hermano (QEPD) y no permitía que él fuera a visitarlos, pero lo peor es que no deja a mis padres descansar en paz, no nos deja descansar ni a mi señora ni a mí. Aída tiene que ir a tratarse profesionalmente.

POR SHANIK BERMAN