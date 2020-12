El exclusivo Bukipalacio

EL “BUKIPALACIO” NO ES PARA LA REALEZA, NI ES EL PALACIO DE BUCKINGHAM DE MORELIA, PERO SI SE HIZO UN ESTUDIO DE MERCADO Y CHEQUEN QUIÉN SE VA A HOSPEDAR EN ESAS HABITACIONES BELLAS Y CARÍSIMAS

EL “BUKIPALACIO”, así es conocido este lugar porque cobran como si fuera el Palacio de Buckingham y ahí se fuera a hospedar la realeza ya que cobran 20 mil pesos la noche por una habitación pequeña. Al Buki no le estorba el dinero como para tirarlo, él hizo un estudio de mercado y si hay quien va a pagar esa cantidad: actores extranjeros durante los festivales de cine y también los cantantes cuando dan sus conciertos.

SI DIARIO COMES CAVIAR, UN DÍA TE LEVANTAS CON ANTOJO DE UNA GARNACHITA CALLEJERA, LO ÚNICO QUE NECESITAN MICHELLE RENAUD Y DANILO CARRERA SON UNAS HORAS DE SANA DISTANCIA EMOCIONAL PARA DESPUÉS “ENMIELARSE OTRA VEZ”

Michelle Renaud y Danilo Carrera, al ser coprotagonistas en la telenovela del productor Nacho Sada: “Quererlo Todo”, duermen, sueñan, se acuestan, se levantan, desayunan y trabajan juntos.

Noticias Relacionadas No tiene vergüenza Paula Levi

No es que hayan cortado ni que rompieron para siempre, simplemente solo necesitan algunas horas de sana distancia, sobre todo emocional y es que si comes caviar todos los días, un día te levantas con antojo de cualquier garnachita callejera y crees en tu mente loquilla: -ya no quiero caviar-. Pero al pasar unos días, regresas con tu amor con el que andas como ocurre entre ellos, muy enmielados.

“MIS HIJOS NUNCA VIVIRÁN CON SUS PAPÁS, SIEMPRE CONMIGO PORQUE MI CASA ES UN MATRIARCADO Y LA DUEÑA DE LOS HUEVOS ES LA GALLINA Y YO SOY LA GALLINA DE MI CASA”: ASEGURÓ BETTY MONROE

Betty Monroe, tienes 3 hijos de dos papás, la vida no es tan fácil ¿Mandarías a tus hijos a vivir a cada uno con su papá?

“Nunca, mis hijos son míos, jamás. Mi casa es matriarcado y la de los huevos es la gallina soy yo la gallina de la casa, entonces aquí no hay pierde y a donde voy yo van mis hijos.”

¿Tres hijos varones, si oyen que tu pareja te grita se van a poner bravos?

“Nunca me ha pasado que me grite una pareja, no lo permití con el papá y si no lo permito con mi familiares, no tengo porque permitirlo con nadie, además el galán que se me ponga al tiro,estaría muy tonto, sólo viendo mi estatura no le entra”.

¿Alguna vez me dijiste que pensabas adoptar una niña?

“Quién sabe todavía soy joven, sigo con la idea pero ahora quiero darle tiempo a mi pequeño y ya después veo qué pasa”.

Lo bueno es que para adoptar tienes toda la vida.

“Toda la vida no, me doy hasta los 45, faltan 3 años pero no me quiero embarazar, me estoy poniendo demasiado buena como para echarme a perder el cuerpo”.

Salma Hayek tuvo a los 42 años a su única hija.

“Sí pero Salma tiene mucho dinero y se puede hacer chorro de tratamientos, yo no pues tengo que trabajar harto”.

POR SHANIK BERMAN