Alianzas para el 2021

Todavía no termina este año y la clase política ya tiene la mira puesta en el 6 de junio del 2021. En medio de la incertidumbre ocasionada por la pandemia, en la cual la crisis sanitaria junto con la económica aún no tienen solución. Los contagios no se detienen e incluso se prevé que sigan incrementándose, la mortalidad por esta causa no se detiene -aunque digan que tienen otros datos- y, en la parte económica no hay un plan concreto para reactivar la economía mexicana. Sin reparar en esta difícil situación, los partidos políticos y las y los virtuales candidatos ya se preparan para la contienda electoral.

Pero la vida es así, no se detiene y tiene que seguir, tanto entre los individuos como en la vida pública. Y en este sentido ya comienzan a mover sus piezas los partidos de oposición y también el partido en el poder. Este fin de semana fue el registro en Morena de las y los contendientes para las 15 gubernaturas que estarán en juego para el siguiente año, asimismo, el PAN, mediante su dirigente Marko Cortés, anunció el acuerdo resultante de sus asambleas internas, donde se formalizan las alianzas con PRI y PRD a nivel federal en la búsqueda de ser un contrapeso al presidente desde la Cámara de Diputados.

En este sentido, dicho acuerdo de coalición para este proceso electoral de 2021, el PAN encabezaría 61 de los 300 distritos electorales, 53 serían para el PRI y 44 para el PRD, respetando los activos de cada uno de los partidos y tiene la premisa de detener a este gobierno autoritario, como lo mencionó Cortés. Estas alianzas electorales son una herramienta democrática que se dan en todo el mundo, pues permiten captar a la diversidad de electores para un fin muy específico: ganar votaciones. Si esto llegara a suceder, ya en el ejercicio del poder las agendas de cada partido volverían a su cauce natural y solo en aquellos temas que involucren un riesgo por parte del partido que sostiene mayoría, volverían a ir en conjunto.

Por su parte, Morena también “afila sus armas” para la contienda venidera. Así como en el 2018, los partidos que acompañaron en el triunfo a López Obrador y fungen como satélite volverían a ir en alianza, esta puede ser de iure o de facto, como con los nuevas organizaciones políticas. Por lo que en los próximos comicios podremos ver unas elecciones tipo referéndum, dos coaliciones que pondrán en relieve la aprobación o desaprobación al desempeño de AMLO y la 4T, es decir, en términos partidistas la siguiente contienda será Morena y satélites en contra del PRIANRD (pronostico que también se sumará MC).

Noticias Relacionadas México, entre Dinamarca y Venezuela

Así pues, las siguientes votaciones en nuestro país, mismas que serán las más grandes en la historia, la ciudadanía deberá de ser muy objetiva a la hora de sufragar. Evaluar las decisiones, acciones y, sobre todo, los resultados de esta administración. La máxima ventaja que brinda la democracia a la sociedad es premiar al gobierno en turno si este hace las cosas bien y se ven reflejadas en la sociedad o, de igual manera, castigar a los políticos que no desempeñen su trabajo de forma adecuada. La ciudadanía tenemos el derecho y la responsabilidad de valorar a nuestros gobernantes y sostenerlos o removerlos, hagámoslo valer.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR