Va a Banxico sobrina de líder juvenil del 68

De entre las cinco mujeres que el presidente López Obrador designó ayer para altos cargos de gobierno, está la matemática Galia Borja Gómez, como nueva subgobernadora de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), máximo órgano ejecutivo de la institución. Es un nombramiento que aún requiere la ratificación del Senado.

Se trata de la sobrina de Pablo Gómez, ex líder estudiantil del movimiento del 68 y actual diputado federal por Morena.

Galia actualmente es títular de la Tesorería de la Federación, cargo que fue ratificado por la Cámara de Diputados con mayoría absoluta en diciembre de 2018, a excepción de un voto: el de su tío.

Ese día, antes de la votación, la secretaria diputada de la mesa directiva, Karla Yuritzi Almazán Burgos, hizo una breve interrupción antes de dar los números de la votación: "Se informa a la asamblea que se recibió del diputado Pablo Gómez Álvarez comunicación con la que informa de su excusa de votar el nombramiento relativo a la tesorera de la Federación. En tal virtud, no se tomará en consideración en los registros parlamentarios".

Galia Borja Gómez es hija de Cristina Gómez Álvarez, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y hermana de Pablo. De 2001 a 2007, Galia fue responsable de diversas áreas de la secretaría de Finanzas cuando López Obrador estuvo al frente de gobierno del entonces Distrito Federal.

El Banxico tiene el objetivo de preservar el valor de la moneda nacional. Entre sus facultades destaca: autorizar la emisión de billetes y la acuñación de moneda metálica; resolver sobre el otorgamiento de crédito al gobierno federal; determinar las políticas y criterios que el Banxico aplicará para realizar sus operaciones y emitir su regulación; aprobar su reglamento interior, su presupuesto, así como sus condiciones generales de trabajo; y, expedir normas sobre contrataciones.

En el Senado se dice que fue una de las encomiendas que hizo el presidente de la República a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y presidente de la Junta de Coordinación Política, durante el desayuno que ambos sostuvieron ayer en Palacio Nacional.



AMLO vs INE



López Obrador desoyó el apercibimiento del INE para abstenerse de emitir posturas político electorales, como primera medida preventiva en la que se ordena al presidente no hacer activismo que incline la balanza a favor de su movimiento. "Sería quitarme mi libertad", respondió AMLO al llamado del árbitro electoral y aseguró que éste es inequitativo al pedirle silencio sobre las elecciones.

—¿Qué va a pasar si el presidente se mete más a fondo en la campaña conforme se acerque el proceso y se hace víctima para ignorar las reglas electorales del juego?--- pregunté ayer a Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.

—Al apercibimiento le sigue la amonestación privada, la amonestación pública, la multa. Las sanciones van escalando, pero nunca en la existencia de la autoridad electoral se ha dado el caso. Incluso, se puede pedir la destitución del servidor público por faltas reiteradas. Iría primero a la Sala Superior del Tribunal, y yo creo esta la pasaría a la SCJN.

—Fuerte reto para los consejeros electorales

—Sí, pero en el INE están decididos a que AMLO respete la ley. Y nosotros como PRD no le dejaremos pasar una sola.

Uppercut: Antes del cierre de esta columna, los consejeros del INE se disponían a discutir la separación del cargo de los diputados que pretenden reelegirse el 2021. Entrada la noche se tenía previsto una votación dividida, y finalmente parecía que se imponía la presión de los partidos políticos sobre el árbitro electoral para que los legisladores que quieran repetir no tengan que dejar el cargo antes.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX