Sólo un tema une a todos los partidos

Este lunes, el Consejo General del INE retomará la discusión que se quedó pendiente hace dos semanas ante la falta de acuerdos en su interior y la presión de los partidos políticos para establecer reglas específicas sobre la reelección de diputados en 2021. El árbitro electoral quiere regular las aspiraciones de los legisladores que buscan repetir en el cargo otro trienio, poniéndoles fecha para que renuncien a su curul si quieren meterse de lleno a la campaña y así se garantice cancha pareja sobre el resto de sus competidores sin cargo alguno.

Comentamos aquí, después de una charla con Lorenzo Córdova, presidente del INE, que el proyecto obedece a que los consejeros electorales no quieren dejar resquicios de ningún tipo para dar pie a denuncias en los procesos electorales, pues resulta que los diputados en funciones reciben una bolsa mensual para “gastos legislativos” y no están obligados a transparentarla.

Las fracciones parlamentarias obtienen una partida secreta etiquetada como subvenciones, cuyo ejercicio tampoco se abre a la revisión. Esto ocurre a pesar de un supuesto plan de austeridad y de que al inicio de la legislatura, legisladores federales encabezaron un movimiento en redes sociales, en el que, para promover el ahorro, llevaban moldes de tupperware con alimentos, en presunta señal de austeridad y de combate a la corrupción.

En el acuerdo del Comité de Administración, que aprobaron sus integrantes desde 2018, repitiéndose en 2019 y 2020, los ocho grupos parlamentarios recibieron y recibirían tan sólo en cuatro meses —septiembre, octubre, noviembre y diciembre— más de 342 millones de pesos, de los cuales 148 correspondían a Morena, por ser el grupo mayoritario. De acuerdo con fuentes del INE, el árbitro electoral no se va a dejar presionar por los partidos, por lo que no habrá reversa en su plan de que los diputados que buscan reelegirse deberán separarse del cargo al menos 60 días antes de la contienda. Sin embargo, todos los partidos se auto aprobaron una iniciativa para no renunciar al cargo. Adelantándose a lo que decida el INE, el acuerdo establece que los legisladores que quieran reelegirse podrán hacerlo sin pedir licencia y seguir recibiendo los apoyos.

El acuerdo establece que no se deben usar recursos públicos para un fin distinto al que están destinados, para influir en la voluntad del electorado o en actos de campaña, o proselitistas. Vamos a ver si el INE logra imponerse o terminará doblegado.

NUEVAS REGLAS PARA LA DEA EN MÉXICO

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, anunció el viernes que el Ejecutivo Federal le envió una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Las opiniones de especialistas dicen que se trata de una idea para regular la participación de los agentes extranjeros que operan en México.

“Es una clara iniciativa en contra de las operaciones encubiertas, sobre todo de la DEA. Como sabemos, operan de manera clandestina desde los años 70 en México y de manera mucho más activa, desde la década de los 80, cuando supimos del terrible asesinato y de la tortura del exagente Enrique Camarena, o recientemente las operaciones para intervenir y vigilar al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos”, dice Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en la materia.

Esto ocurre después de que el equipo de Joe Biden se ha negado a recibir a Martha Bárcena, embajadora de México en EU, así como a Roberto Velasco. “La iniciativa mexicana parece que es para presionar a autoridades estadounidenses y mandarles el mensaje de que queremos coordinarnos”, agrega Rodríguez.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

