Los premios Grammy perdiendo toda credibilidad

Hasta ahora, los premios Grammy habían sido la máxima distinción a la que un artista musical podía aspirar; el que tu trabajo sea reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación es algo con lo que todo aquel que se dedique a la música sueña.

Sin embargo, lo que empezó en 1959 como una forma de reconocimiento entre profesionales de la industria, se ha visto manchado con el paso de los años, hasta llegar a graves declaraciones que aseguran que los premios Grammy están cimentados en engaños, que piden dinero a cambio del “gramófono dorado”, o que existen temas arraigados de discriminación contra las mujeres o las personas de color.

Este 2020, el escándalo que envuelve a los premios de la Academia fue de menos a más. Empezando el año, Deborah Dugan, la primera mujer en la historia en presidir la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación, presentó una denuncia por discriminación, a la vez que alzo la voz contra la violencia y el acoso sexual que se vive dentro del organismo y alertó acerca de la compra de reconocimientos y la forma en que el jurado que integra la Academia para otorgar cada año los premios a lo mejor de la música, se mueve con intereses propios, dependiendo a qué artista quieran impulsar ese año.

Ahora, cada vez más artistas se unen al reclamo de la industria que exige que los premios Grammy sean mucho más transparentes y honestos.

Hace unos días, se dio a conocer a los nominados para los Grammy 2021, que toman en cuenta el trabajo realizado por los artistas durante el año anterior; y para sorpresa de muchos, la gran ausencia en las nominaciones fue la de The Weeknd; que además, decidió no quedarse callado.

Podríamos pensar que es un tanto egocentrista que un cantante considere que debe estar nominado; sin embargo, en este caso el reclamo de Abel Makkonen Tesfaye, está muy bien fundamentado. Y es que The Weeknd tuvo una de las canciones más escuchadas del año, Blinding Lights, que incluso reinó en redes sociales como TikTok.

The Weeknd fue el artista con más streamings este año, y su disco: After Hours, según la crítica, fue uno de los mejores de este 2020; sin embargo él no obtuvo ni una nominación a los Grammy 2021.

Algunos otros artistas han aprovechado para externar su descontento con la forma de organización que tienen estos famosos premios; Nicky Minaj aprovechó para tuitear: “Nunca olvidaré que los Grammys no me dieron el premio a Mejor Artista cuando tenía 7 canciones simultáneamente en la lista Billboard y el mejor estreno de cualquier otra rapera en la última década” dejando al descubierto una queja más de discriminación.

Incluso Sir Elton John hizo un posteo en su Instagram asegurando que “en su humilde opinión, Blinding Lights, es la canción del año”

La realidad es que estamos viviendo una época fascinante, una era donde la gente ya no se queda callada por miedo a las represalias, un momento histórico en que se exige verdad, transparencia, equidad y se le pone un alto a la corrupción.

Y es que es impresionante si nos ponemos a pensar todo lo que está corrupto en nuestro mundo. Sí, sabemos que la música es un negocio; pero el público tiene derecho a unos premios que no estén manchados con la descomposición social; unos reconocimientos que en verdad estén cimentados en el trabajo del artista, y no en su dinero.

De cierta forma me hace pensar que casi todas las premiaciones tienen esta gran “mancha”, el Top 100 de DJ Mag, los Grammy, y un largo etcétera.

Creo que eventualmente, todos estos escándalos y acusaciones harán que los premios Grammy y otros en la industria musical empiecen a perder terreno; y tal vez con ello lleguen nuevas propuestas mucho más fidedignas a la hora de calificar el trabajo de un artista.

Yo me quedo con esta pregunta: ¿De verdad un artista siente que es el mejor por haber ganado un premio por el que pagó? ¿De verdad tiene algún mérito? Porque desde donde yo lo veo, como público, el único mérito que hay aquí es el de tener el dinero suficiente o los contactos indicados. Pero nada de esto tiene que ver con el hecho de mover al mundo entero con tu música.

P.D. No crean que me olvido de los artistas de la escena electrónica que fueron nominados.

Para los Grammy 2021 en la categoría mejor álbum Dance- Electrónico están:

KICK I - ARCA

PLANET´S MAD - BAAUER

ENERGY - DISCLOSURE

BUBBA - KAYTRANADA

GOOD FAITH - MADEON

En la categoría mejor canción Dance:

ON MY MIND - DIPLO & SIDEPIECE

MY HIGH - DISCLOSURE FT. AMINÉ & SLOWTHAI

THE DIFFERENCE - FLUME FT. TORO Y MOI

BOTH OF US - JAYDA G

10% - KAYTRANADA FT. KALY UCHIS

En la categoría mejor Remix:

DO YOU EVER- RAC MIX

IMAGINARY FRIENDS - MORGAN PAGE REMIX

PRAYING FOR YOU - LOUI VEGA MAIN REMIX

ROSES- IMANBEK REMIX

YOUNG & ALIVE - BAZZI VS. HAYWYRE REMIX.

¿Y aquí, quiénes son los grandes ausentes?

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR