Querido Santa:

Ya sé que me he portado muy mal este año, bueno estos dos años… okay estos últimos 20 años, pero aún así creo que merezco que me traigas lo que te pido, porque todo lo que ha pasado, la verdad no es mi culpa.

¿Te acuerdas del trenecito que te pedí el año pasado? Ya no me lo traigas, ya estoy construyendo uno, vamos a tener que tirar algunos arbolitos y matar alguno que otro gato pero va a quedar padrísimo, además me están ayudando los soldaditos que me regalaste, ellos lo van a operar igual que casi todo lo demás.

Los otros niños me molestan mucho, nunca en la historia habían molestado tanto a un niño como yo, Markito, Alito y Chuchín hasta se juntan entre ellos para hacerme bullying, te pido por favor que no les traigas nada, ni ahorita ni el 6 de junio.

El avión que me dejaste hace dos años está salado, porque no era nuevo, el Kike ya lo había usado y además no me gusta porque gasta mucho y no lo pude vender ni rifar, aunque hice una rifa, vendí los boletos entre la pura familia y de todos modos me quedé con él, ahí sigue arrumbado en el desván.

Por favor no te vayas a olvidar de mi juego de química que convierte el agua en petróleo, yo sé que sale muy caro y que no sirve para nada, pero es la envidia de todos y no sabes cómo me encanta hacerlos enojar. Rocío me lo va a cuidar, pero ella sabe que es mío.

Lo que sí me está haciendo mucha falta son más soldaditos, porque los que me dejaste ya se me están acabando. Los puse a cuidar las pipas, a construir un aeropuerto de cartón, el trenecito, la refinería, a sembrar arbolitos, a cuidar las puertas y ventanas de mi cuarto, porque luego vienen otros niños de los barrios más pobres se nos meten por ahí y yo quedé con mi amiguito Donald, el gringo, que yo le ayudaba a que no se le metieran a su casa.

Los soldaditos también me van a ayudar a jugar al doctor, ahora nos vamos a poner a vacunar. Por cierto me encantó ese juego de medicina que me mandaste el año pasado, lo abrí hasta marzo porque no tenía ni idea de qué se trataba, pero me vino como anillo al dedo, al principio no le entendí… bueno todavía no le entiendo, pero Huguito me dijo que él le sabía bien y que no se necesita leer las instrucciones. Él me va diciendo qué hacer, ya duró mucho pero se sigue poniendo emocionante, quién sabe en qué va a acabar.

A mi hermanito Pío y a mi prima Felipa no les traigas nada, están castigados porque los cacharon robándose una lana, tampoco al chismoso de Carlitos que los echó de cabeza, pero a mí sí, porque tu y yo somos muy parecidos: pesar de todo, mucha gente sigue creyendo ciegamente en nosotros.

Con cariño.

Andrés.

PD: ni se te ocurra regalarme payasos, los odio.

POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAST