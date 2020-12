Lavandería 4T

El Presidente no hay que justificarlo, pero sí hay que tratar de entenderlo por nuestro propio bien, es como tratar de meterse en su cabeza para entender su lógica por más loca o disparatada que nos parezca y no es tan difícil, solo hay que bajar las barreras de nuestra propia resistencia.

Por ejemplo, el caso de las reformas al Banxico propuestas desde su oficina de Palacio Nacional se acomodan perfectamente a su discurso nacionalista y a la idea de que una medida como esa abona a su proyecto de nación.

Es relativamente simple: la banca comercial recibe una cantidad menor de dólares en efectivo al año, alrededor de 100 millones, unos 2 mil millones de pesos no rastreables que las casas de cambio y los bancos cambian al menudeo y que en algún momento, y luego de un arduo proceso, deben repatriar a Estados Unidos.

En EU verifican que los billetes no estén manchados de sangre, no huelan a muerto o no tengan restos de droga, y en caso de ser así, se los quedan, los destruyen y no entregan nada a cambio, porque es su Reserva Federal quien emite y respalda esos billetes sucios en más de un sentido.

Esa pérdida la asumen los bancos luego de un proceso muy tardado. Lo que pretende esta reforma es que ese proceso largo, sucio y tortuoso ahora sea trasladado por ley al Banco de México y que los billetes muertos los tome Banxico con cargo a las reservas internacionales.

Es decir, el banco central, que es autónomo, estaría obligado por ley a recibir dólares sangrientos, putrefactos o con restos de droga, y entregar a cambio y sin chistar de inmediato, su equivalente en pesos a los bancos privados y después hacerse bolas con el paquete. Entonces los bancos se lavarían las manos y habría la tentación de recibir cada vez más dólares en efectivo, sin aventarse todo el trámite de repatriarlos, sólo tendrían que írselos a aventar a Banxico y esperar su transferencia de inmediato.

Aunque paradójicamente esto que aparentemente beneficiaría a los bancos privados, fue rechazado por la propia Asociación de Bancos de México, por los integrantes de la junta de gobierno de Banxico y hasta por legisladores de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo o Alfonso Ramírez Cuéllar, a quienes se sumaron de manera muy tibia el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el titular de la UIF, Santiago Nieto. La reforma no pasó el último día de sesiones de este año en la Cámara de Diputados y el debate sobre el tema quedó abierto para discutirse hasta febrero.

¿Quienes ganarían con esto entonces? El Presidente que cree que no se dañe la autonomía de Banxico y que en el fondo de su corazón cree que así como le ha hecho con algunos de sus funcionarios más impresentables, el dinero sucio que pase por el umbral de la 4T puede ser lavado y absuelto de sus pecados para volver a la circulación y contribuir a reactivar la maltrecha economía mexicana.

PD: tanto critican que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego insista en que la gente necesita salir a trabajar, pero al mismo tiempo funcionarios de la Secretaría de Salud se arman sus covifiestas secretas. A la otra inviten, total, nosotros las pagamos.

POR JORGE AVILÉS

JORGEAVILESVAZQUEZ@GMAIL.COM

@CALLODEHACHA