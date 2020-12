Celebra AMLO aplazamiento de la discusión de la Ley del Banxico y dólares

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aplazó hasta febrero del próximo año la votación de la iniciativa de la Ley del Banco de México (Banxico) para que se pueda conocer los beneficios de la reforma.

“Pienso que fue buena la decisión que tomaron los legisladores, en este caso porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos, y da tiempo también a informarle al pueblo que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma, porque a veces por desconocimiento se exagera, hablan por ejemplo de afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración”, indicó.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que la Ley del Banxico busca que la gente que tiene pocos dólares y que los quiere cambiar, se le pague lo justo, ya que actualmente hay un mecanismo de certificación engorroso.

Dijo que incluso el propio gobierno de México Falleció de esa certificación ya que la Fiscalía General de la República entregaría al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado dólares por un monto de 500 millones de pesos, pero al cambiarlos en el sistema bancario se pidió una certificación en Canadá.

“Habló el Fiscal o un representante del fiscal, y el consejero Jurídico con el gerente del Banco de Comercio para que se logrará tener ese dinero y la respuesta fue que tenían que mandar ese dinero a Canadá, y lo que me llamó mucho la atención es que se habló de que las pruebas que había que hacerle al dinero, o entre las pruebas, era cerciorarse que no tuvieran los dólares olor a muerto, así como se lo estoy diciendo, o residuo de sangre o residuos de droga. Entonces allá hacen esa clasificación, descuentan los que pueden tener esa situación y regresan el resto, o aceptan el resto, lo que para ellos consideran válido, desde luego se cobra una comisión, entonces tengo entendido que la iniciativa va a orientar, no en todos los casos, pero para que ese procedimiento se puede hacer en México, y aquí mismo se haga el descuento, pero que no se castigue tanto al migrante”, detalló.

En Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal pidió al Banco de México no sólo controlar la inflación y apoyar las políticas de crecimiento del país.

“El caso del Banco de México que ayuden para que haya crecimiento y haya bienestar, porque se ajustan nada más a control inflación, es muy importante esa labor, pero necesitamos desarrollo, necesitamos bienestar, que vean al pueblo, la economía de las familias, que no estén pensando nada más los directivos de esa institución en los financieros y que no sean empleados de los machuchones de las finanzas, que sean representantes de México, y sobre todo del pueblo de México, pero fue muy buena la decisión, la celebro, el que se hable más, aquí ofrecemos este espacio para que la gente conozca más sobre la reforma, y hay que desmitificar, porque también los tecnócratas han querido que esos asuntos nada más los traten las élites” , explicó.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto