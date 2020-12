Tiempo de ampliación del patrimonio cultural

En pleno tiempo de fiestas decembrinas y cierres de año se anunciaron los nuevos reconocimientos al patrimonio cultural intangible en diferentes partes del globo. Una invitación para que desde casas y espacios de trabajo se pueda acceder a este legado de la humanidad que se mantiene vivo y vibrante.

La lista del patrimonio y conocimiento inscrito que la UNESCO amplía y revisa cada año. Se añadieron juegos, bailes y bebidas, tradiciones culinarias, música, junto con medidas urgentes en el campo del patrimonio cultural inmaterial en la XV reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Este año se incluyó el conocimiento y técnica asociados al Barniz de Pato Mopa-Mopa colombiano, la bebida “tereré” de Paraguay, la danza “Chamamé” de Argentina en los registros, para los que se enfatizó aquellos que atestiguan “capacidad del patrimonio inmaterial para reunir a los pueblos y promover la cooperación internacional”.

Coincide con el hecho de que días antes las navidades, una de las principales fiestas en la región, se mantiene en alerta por el incremento de casos confirmados y posibles de la pandemia al 22 de diciembre. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los casos COVID-19 continúan creciendo en los 54 países y territorios con más de 33 millones de personas afectadas directamente.

Estados Unidos de América reporta el mayor número con el contagio confirmado o probable de más de 17.7 millones de personas, Brasil 7.2, Argentina y Colombia 1.5, México 1.3, Perú 0.9, Canadá y Chile 0.5, Panamá y Ecuador 0.2; República Dominicana, Guatemala, Honduras, Venezuela y Paraguay cerca de 0.1 millones, de conformidad con el sitio Geo-Hub COVID-19 Information System for the Region of the Americas.

La llegada de la vacuna y la ampliación del conocimiento sobre el comportamiento de la pandemia por coronavirus (2019-nCoV) en un trayecto de varios meses en la primera gran estrategia global con estas características, que durarán varios meses, invita a un periodo de cambio de año con la continuación de la acción digital como elemento central que incide en la convivencia comunitaria.

En este panorama, la construcción de nuevas formas de transmisión cultural propias de las fiestas decembrinas de este año en la que las miradas por otras regiones del mundo se vuelve una posibilidad diferente ahora. En tiempo decembrino se deja este año un nuevo legado en los registros culturales comunitarios que seguro serán parte del patrimonio en el futuro, sin lugar a duda.

Las razones para enriquecer los espacios de convivencia en nuevas modalidades crecen. Reunir, comunicar y compartir las experiencias de estas fiestas y el acceso a los acervos con las posibilidades mediáticas ofrece un acceso sin precedente al patrimonio cultural global en este diciembre de 2020.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ

ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX

CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA