Si los niños votaran para elegir hombres y mujeres en cargos de elección popular, muy probablemente tendrían mejores escuelas. Si los niños votaran, seguramente no les faltaría alimento, ropa, uniformes o útiles escolares. Posiblemente habría pensiones universales para ellos sin importar si son ricos o pobres, porque lo que importaría sería su voto verde, azul, amarillo, rojo o hasta tricolor.

Si los niños votaran, posiblemente habría juguetes de muchos colores, tal vez se venderían más los tricolores, los rojo intenso serían los más prometedores, pero menos durables, y los juguetes azules tal vez serían los más caros. Si los niños votaran no serían señalados de fifís o chairos. El bullying no sería por la apariencia, el color de la piel, las posesiones, la inteligencia o los grupos de amigos, sería por la ideología, o por el color de sus juguetes.

Si los niños votaran, estoy seguro que no les faltarían medicamentos contra el cáncer, no se les dejaría morir, porque serían votos útiles y en esta democracia mexicana hasta un voto significa la diferencia.

Pero la realidad es que los niños no votan, y como no votan, no parece que sea un sector de la sociedad del interés del gobierno federal, y peor aún si están enfermos.

Casi dos mil niños han muerto por falta de medicamento de quimioterapia contra el cáncer en dos años de la presente administración. Ya sea por cambio de proveedores, por el famoso combate a la corrupción o por el cierre de laboratorios; no hay fármacos contra el cáncer.

Lo grave de todo es que no hay manifestación, entrevista, llamado o arenga que flexibilice al gobierno federal para dar las certezas en la distribución de medicamento en tiempo y forma. Las sustancias fluyen con penosa irregularidad, lo que condena a muchos pequeños a sucumbir ante el cáncer. Porfirio Ramírez Mendoza es abogado y se ha dado a la tarea de apoyar a los padres de familia de niños con cáncer.

En entrevista con El Heraldo Radio, reveló su estrategia: juntar 124 mil firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana que garantice el proveer de manera eficiente y suficiente los medicamentos que necesitan los niños. El abogado asegura que esta propuesta es imperativa porque la legislación actual es ambigua y no garantiza la entrega de las sustancias.

Tiene fe en que logrará millones de firmas y, por primera vez, va a obligar al gobierno a hacer su trabajo a través de una orden ciudadana. Si los niños votaran, no habría estas presiones al Legislativo. Todo fluiría muy bien en la esperanza de no perder ninguna intención de voto. Es una pena que así tengamos que hacerlo.

El coronavirus acelera su contagio, los enfermos se cuentan por miles, los muertos por cientos, la nueva vacuna provoca hiperreacción alérgica en algunos y la Basílica cerrada para contener la infección. Qué horrible 2020.

