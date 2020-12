El manejo de la pandemia

La pandemia de COVID-19 derivada de la enfermedad por coronavirus, ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo grave tipo 2), se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020. A partir de ese momento, todos los países y sus respectivos gobernantes han manejado la situación de forma diferente y bajo su muy personal estilo de gobernar.

México no es la excepción, hay diferencias entre los responsables del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, camina por la alcaldía Álvaro Obregón sin portar cubrebocas o algún otro tipo de protección contra el coronavirus, concretamente en el Parque de la Bombilla, en donde, por cierto, hay letreros color amarillo con el mensaje de ¡Cuidado! Está usted en zona de alto contagio.

En cambio, la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha recomendado el uso de cubrebocas casi desde que se declaró la pandemia. Incluso, desde inicios de abril la medida es obligatoria en la Ciudad de México.

Pero aún más importante, ha puesto el ejemplo. Como ella misma lo indicó, hay muchas personas que pueden estar infectadas del virus y ser asintomáticas, por eso la importancia de usar el cubrebocas.

La doctora da su informe diario con la mascarilla puesta todo el tiempo. Es más, al informe del Presidente de la República acudió con ella. Ese es un ejemplo de congruencia y responsabilidad en el tema.

Como ella misma lo ha expresado, “Para ser parte de la solución: cubrebocas y sana distancia”. No solamente en este tema ha sido el manejo responsable, congruente y, sobre todo, humanista, empático con la gente, también, por ejemplo, en la aplicación de las pruebas para detectar la presencia del virus.

No es una cuestión de género, pero sí ha quedado demostrado que las mujeres son más empáticas con el sufrimiento humano. Mientras el subsecretario de Salud nos dice que las pruebas son innecesarias, y al Presidente López Obrador le recomienda no usar cubrebocas porque no es indispensable, la Jefa de Gobierno cada día nos informa que habrá más pruebas disponibles.

Esto no solo es para, como ella misma dice, reducir las filas que hay en algunos Centros de Salud y macro quioscos habilitados para el efecto, sino para que, en caso de resultar positivos, se lleve a cabo su aislamiento y su vinculación con los médicos para que se haga un seguimiento de su caso y cortar así la cadena de contagio.

Claro que hay diferencias en el manejo de la pandemia entre los diferentes países, si no veamos el caso de Estados Unidos y Brasil.

Ahora que asuma el poder Joe Biden, seguramente las cosas cambiarán y se harán ajustes en la estrategia para el combate de la pandemia. México no queda al margen de estas comparaciones. En una de las últimas encuestas se reveló que la gente confía más en el manejo de la situación del coronavirus en la doctora Sheinbaum que en el Presidente.

Por eso es importante que en la Ciudad de México se siga manejando como a la fecha, con el profesionalismo, capacidad y responsabilidad mostrados por la Jefa de Gobierno. Lo cual, sin lugar a duda, ha permitido que la problemática no se encuentre más grave de lo que de por sí ya está.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@116GMAIL