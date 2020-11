¿Porque aún votan en papel y no digital?

Específicamente hablando de las elecciones en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, líder en tecnología y en medio de una pandemia, las personas prefirieron ir a las urnas a depositar su voto, aún cuando tenían la posibilidad de hacerlo de manera digital.

Estoy seguro que la Unión Americana tiene cómo diseñar un sistema seguro para que no sea hackeado, pero después de leer una entrevista a la profesora de la Universidad de Nueva York, Beatrice Atobatele, quien ha experimentado el proceso sociológico y político legal, con el tema de los derechos de la privacidad, se puede ver y entender la verdadera causa de porque hoy no se tienen sistemas totalmente digitales en todos los países que tuvieran las circunstancias adecuadas (dinero, tecnología, etcétera).

A la pregunta concreta de ¿por qué si administramos gran parte de nuestras vidas usando nuestros teléfonos inteligentes y computadoras, resulta tan difícil organizar un sistema digital para votar que sea seguro? Pongo los extractos de la respuesta que me parecen más relevantes y dónde se puede ver, desde mi punto de vista, el problema a desafiar para tener unas elecciones digitales y adelanto que tiene que ver con el derecho a la privacidad.

"Porque en Estados Unidos al igual que en la mayoría de los países, tienes la promesa y garantía de que tu voto será secreto y primero tienes que validar tu identidad. Esto es diferente del comercio electrónico, donde, por ejemplo, otra persona puede comprar algo en Amazon usando tu tarjeta de crédito y la empresa no chequea la identidad de quien paga, sino que sólo le importa que el plástico sea aprobado.

"Pero, para votar yo tengo que ser identificada de forma fehaciente, y luego tengo que emitir un voto que llega por internet a otra persona, sin embargo, que no puede saber por quién lo hice, y yo no puedo saber si mi sufragio fue recibido. No hay un mecanismo para volver y hacer una auditoría, mientras que yo puedo revisar mi cuenta en Amazon, y el resumen de mi tarjeta de crédito para chequear si alguien compró algo y validar que no hubo fraude. Una vez que votas no puedes ir a preguntar: ¿Recibieron mi voto para este candidato? Así como ellos tampoco pueden venir a preguntarte si esa es la persona por la que votaste".

Para avanzar en el proceso de digitalización del voto, está el hecho de que el pueblo valore la inversión que implica, además de que tenga la certeza de que su sufragio llegó, fue contado, y además nadie supo por quién lo emitió.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI