¿Traición a la patria?

De Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, podrán decirse muchas cosas: Que fue factor clave en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto; que siempre fue arrogante; que se compró una “casita en Malinalco” con los ahorros de toda su vida, lo que nadie le creyó. Que nos tomó el pelo con el argumento de que con la reforma energética habría prosperidad y bienestar para toda la población; que para la aprobación de las reformas estructurales repartió dinero a manos llenas a varios legisladores.

También se puede decir que nos mintió en varias ocasiones cuando declaró que “México se encuentra prácticamente en las puertas del paraíso”; que se sintió “delfín” presidencial, y que por su ambición política la regó cuando invitó a Donald Trump a visitar México y se le puso de alfombrita, y de otras tantas cosas horribles, horribles. Pero de que fue un “traidor a la patria” porque supuestamente cometió delitos electorales al financiar ilegalmente campañas electorales, parece algo descabellado.

Para su grupo de leales colaboradores e interesados fans políticos, Videgaray es un patriota, lo que resulta exagerado, afirman los observadores, quienes insisten en que Emilio Lozoya nunca le va a perdonar que el entonces secretario de Hacienda lo haya calificado de incompetente y huevón cuando era director de Pemex, y “exhibido” en varias ocasiones frente a Peña Nieto. Por eso, como testigo protegido de la FGR, declaró que “Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que desde las altas esferas del régimen instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México sometiéndola a personas y grupos nacionales y extranjeros”.

Ante las versiones de que “le iban a echar el guante” a Luisito, la Fiscalía General de la República aclaró ayer que el Ministerio Público Federal no ha recibido de Juez de Control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión del susodicho; señala que las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal, y que cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, pues se harán de inmediato.

¡Se me hace que todos son…! Exclama el respetable.

***

AGENDA PREVIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó el siguiente mensaje a Alonso Ancira: Si devuelves los 200 millones de dólares que se considera se pagó de más cuando se compró la planta chatarra (Agronitrogenados), nos damos por satisfechos, como si se tratara de una reparación del daño; si no la hay la hay, no podemos otorgar un perdón. ¿Y de dónde va a sacar esa lana Ancira, si dicen que no tiene ni en qué caerse muerto? Pues que le pida prestados a su mentor, sugieren algunos.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA