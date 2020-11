El jonrón de Ebrard en el caso Cienfuegos

No tengo razones para dudar de la sinceridad de la posición del Gobierno” externó la jueza Carol Amon de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, al autorizar el miércoles la desestimación de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. Con esa expresión, autorizó que el General fuera liberado y saliera de territorio estadounidense bajo custodia de marshals. En el texto enviado por Seth D. DuCharme, fiscal de los Estados Unidos en funciones a la juzgadora en Brooklyn, se lee que se desestimó la acusación en atención a “consideraciones sensibles y de política exterior” que no se aclaran o profundizan en el oficio fechado el 17 de noviembre.

A un mes de la escandalosa detención de Cienfuegos y de conocer el resultado de la elección presidencial en que Joe Biden derrotó a Donald Trump, es imposible no relacionar al contexto político ese fraseo de “consideraciones sensibles”. Si analizamos en perspectiva la cronología sobre la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso, es evidente el viraje. Y esto se debe explicar en razón de las presiones que pudieron haber ejercido altos mandos militares, por la afectación directa a la imagen de la institución castrense que alcanzó grado de indignación.

Hace un mes, en las horas posteriores a la captura, AMLO dijo que los servidores públicos de la Sedena que resultaran involucrados con Cienfuegos serían suspendidos y retirados de sus cargos. También mencionó que la detención mostraba la descomposición gubernamental que existió en la época del neoliberalismo. Es decir, la primera reacción del comandante supremo de las fuerzas armadas fue prejuzgar y anticipar la presunta culpabilidad del General. Es previsible y muy deseable que en los próximos días el ex secretario de la Defensa fije su postura y aclare los graves señalamientos que se le imputaron.



EDICTOS

1) A reserva de que se conozca a detalle el expediente de 700 fojas sobre la investigación, considero que las pruebas contra Cienfuegos son de dudoso sustento.

2) Es y será inverosímil que se trate de establecer que el ex titular de Sedena haya intercambiado cientos de mensajes de texto por Blackberry con un narco segundón de un cartel de bajo perfil.

3) Es poco común, yo diría inusual, que el Departamento de Justicia de nuestro vecino del norte retire cargos de acusaciones tan delicadas.

4) Es falso que la inesperada decisión se haya dado por un entorno de confianza hacia el Estado de Derecho en nuestro país, nada más alejado de la verdad y como muestra tenemos el propio madruguete para la detención del señalado.

5) Marcelo Ebrard se atribuye un contundente acierto para resolverle una crisis al Presidente, lo que le suma méritos en su aspiración a la candidatura de 2024.

6) Salvador Cienfuegos no será investigado, ni procesado en México.

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ

ENROMA27@GMAIL.COM

@JENROMA27