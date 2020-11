Otro crimen: desabasto de vacunas

Al manejo irresponsable de la pandemia, que ha dejado casi 100 mil muertes en las cifras oficiales en México, y la falta de medicamentos oncológicos para niñas y niños con cáncer, que ha derivado en el agravamiento de padecimientos y aumentado el número de decesos, hay que sumar otro acto criminal, cortesía de la secretaría de Salud: el desabasto de vacunas.

La falta de dosis para prevenir sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis y tuberculosis, ya golpea a menores y a sus padres que no las encuentran en el sector Salud.

Un estudio Observatorio Mexicano de Vacunación realizado en seis estados del país, señala que este año un millón 659 mil 421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil y no las obtuvieron. En tanto, 2 millones 688 mil 169 sí fueron vacunados. Es decir, 40% de quienes buscaron una vacuna no la recibieron; 4 de cada 10 niños no consiguió una dosis.

En el 87% de ellos, no había el biológico requerido. 9 de cada 10 no pudieron ser vacunados porque no había vacuna que aplicarles. Aun con lo delicado que resulta el dato, hay vacunas donde, de plano, el abasto es raquítico.

Tomemos como ejemplo, para ilustrar, la vacuna contra la tuberculosis que se pone –o debería ponerse- a recién nacidos. Desde octubre de 2019, hay desabasto. Un dato retrata: en 2016 en México se compraron 14 millones de dosis; para este 2020, solo 83 mil.

En nuestro país ya no hay vacunas. Se acabaron. Las consecuencias las veremos hoy, pero dejarán secuelas para los próximos años.

Otro caso: la vacuna contra el virus del papiloma, para evitar el cáncer cervicouterino. Está por debajo del 95% de lo requerido. En 2016, por ejemplo, había más de 4.5 millones de dosis. Hoy, no se alcanzan ni las 200 mil.

La constante es la falta de planeación y una cadena de errores que rayan en la negligencia. Hablamos de vidas. Las omisiones son criminales.

-Off the record

Arrancan. Listos los operadores de Morena para las elecciones del próximo año. Dos cosas llaman la atención: ninguno es del estado al que fue enviado y la mayoría son senadores y cercanos a Ricardo Monreal, que jugará en varias pistas en 2021. A Sonora irá Jesús Valencia, quien trabajó con Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad; a Guerrero, el senador por Oaxaca, Salomón Jara; a Querétaro, el diputado por Guanajuato, Miguel Ángel Chico; a Campeche, la senadora por Quintana Roo, Freyda Marybel Villegas; Ricardo Velázquez, exdelegado en Baja California Sur, estará en Baja California; el duranguense José Ramón Enríquez será el delegado en Chihuahua; la senadora por Colima, Griselda Valencia, será delgada de Michoacán; la senadora de Durango, Lilia Margarita Valdez, estará en San Luis Potosí; el senador por Tamaulipas Américo Villarreal, en Sinaloa; el senador Casimiro Méndez, de Michoacán, irá a Baja California Sur; el senador por Morelos Radamés Salazar, será el delegado en Nayarit; Julio Menchaca, senador por Hidalgo, será el delegado en Nuevo León; la senadora de Campeche Cecilia Margarita Sánchez, estará en Tlaxcala; a Zacatecas irá el senador Alejandro Peña, senador suplente del coordinador de los súperdelegados del Gobierno Federal, Gabriel García Hernández; y el diputado de Michoacán Hirepan Maya, será el delegado en Colima.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

