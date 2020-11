La belleza, ¿se nace o se hace?

La belleza puede ser un tema tan frívolo o profundo como queramos abordarlo, provocando preguntas simples, controversiales e incluso existenciales.

Aunque los cánones de belleza han cambiado a lo largo de la historia, no sólo los humanos somos atraídos por ella, los animales en aras de evolucionar han buscado por instinto reproducirse siempre con los más fuertes y bellos, lo cual, me lleva a relacionar la belleza con la salud.

El concepto de belleza mueve al mundo, y a través de los siglos, aunque se ha modificado, es una constante que en cada momento de la historia ha sido determinante para la sociedad.

Los rituales de Cleopatra, los maquillajes y perforaciones en el cuerpo de las tribus africanas, los amarres de pies en Asia, culto a las mujeres frondosas, que suponían fertilidad, la simetría en la cara, son muestra de lo importante que es ser bello, distinguirse para llamar la atención y así tener poder, estatus social y, sin duda, reconocimiento.

¿Cuántas cosas has hecho tú para sentirte más bella? Hoy sabemos que es una industria billonaria y una de las más tóxicas para el cuerpo y el planeta, parece no importarnos con tal de rejuvenecer, estar más flacas, tener una piel hermosa y las millones de cirugías que se practican a diario para modificar un cuerpo, porque hoy queremos resultados inmediatos. Vivimos de filtros y productos milagro para lograr algo en el menor tiempo posible, no importan los efectos secundarios, como problemas tiroideos, hormonales, toxicidad; causa principal de enfermedades autoinmunes, degenerativas y cánceres. Igual lo hacemos pensando que estos sacrificios nos darán felicidad, un mejor puesto de trabajo, mejores relaciones, éxito y estatus social; aceptación y amor, a eso se resume todo.

POR DOMINIKA PALETA

COLABORADORA

@DOMINIKAPALETA