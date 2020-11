Kamala Harris, todo un caso

Donald se llama el papá de Kámala. La vida es implacable: El padre de Kamala Devi Harris, hoy de 82 años, se llama Donald, igual que Trump. Cuando una mujer llega al poder, todas las mujeres del mundo avanzan. Unas más, otras menos, pero todas han dado un paso hacia adelante. En este caso maravilloso, de la hija distinguida de dos doctorados de la Universidad de Berkeley en California, uno, proveniente de Jamaica y la otra desde la India en los años sesenta, no solamente se distingue como mujer, valga la expresión, multiracial, sino un caso excepcional de una hija de padres muy bien educados en las Universidades de Jamaica, India, Estados Unidos y algo de Europa.

Las mujeres de todo el mundo deben de reparar en este hecho trascendente. Y desde luego, nosotros los vaquetones también. Nada fácil debe haber sido para una jovencita Hindú e hija de Shyamala Gopalan de una exitosa familia Brahmana Tamil, haber ido desde Nueva Dehli hasta California atravesando todo el pacífico, pero gracias a esa audacia y a la comprensión de sus padres en aquella época, hacia la potencialidad y confiabilidad en la fortaleza moral e intelectual de su hija, hoy su nieta Kamala es ya, prácticamente, la Vicepresidenta de los Estados Unidos de América y con un poco más de aviada, podría ser la primer mujer en la historia en ocupar la Casa Blanca como Presidente.

Dentro de cuatro años, Joseph Robinette Biden tendrá 82 años, será el presidente más viejo en la historia de USA y estará agotado, mientras que Kamalita, como le decimos los que la queremos, estará en su punto a los 60 años de edad y fresca como una lechuga. Biden no está muy bien de salud y de condición, por lo que defícilmente buscaría una reelección y allí es donde entra la Doctora Kamala para revindicar a todas las mujeres de las minorías norteamericanas. Con otra, Biden la va a a enseñar a ser una gran vicepresidenta pues él ya ocupó ese cargo, durante ocho años.

Quizá sea feo recordarlo, pero el primer presidente de USA en fallecer por causas "naturales" durante su encargo fue William Henry Harrison, quien falleció a los 68 años por problemas pulmonares en 1841, Zachary Taylor de una enfermedad gastrointestinal aguda en 1850, Warren G. Harding murió de un infarto en 1923, y Franklin Delano Roosevelt en 1945. No menciono a los que fenecieron en atentados para no invocar al diablo.

Kamala Devi Harris tiene dos matrimonios en su haber, uno de facto y otro de jure es una gran abogada que ya fue Procuradora de Justicia, tiene su doctorado en derecho y después de una larga relación con Willie Brown está casada con el romántico abogado judío Douglas Emhoff desde hace 6 años a quien conoció en una cita a ciegas, "blind date".

Es Kámala una gran conocedora de los problemas delincuenciales de México. En 2012 tuvo varias entrevistas con la procuradora Marisela Morales Ibáñez. Antes que se me olvide, le diré otra clave: la esposa de Biden, Jill tiene dos maestrías y un doctorado. ¿Nos entendemos? Tenemos que dar toda clase de facilidades a las mujeres para que se preparen, TODAS la facilidades, tanto la familia, como el gobierno o las empresas, de otra manera, este país seguirá caminando de cojito, con una sola pierna, sea izquierda o derecha. Sin Kámala, Biden no habría ganado los 74 millones de votos que lo ponen a un tris de ocupar la Casa Blanca. Como dijo el famoso cronista radiofónico del beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Me quedo con la frase de KH: Seré la primera Vicepresidenta mujer de los Estdos Unidos de América, ¡Pero no la última!

POR RAMÓN OJEDA MESTRE

PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES DE INNOVACIÓN Y EL TERRITORIO, S.C.

