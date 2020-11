Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes en esta mi segunda columna. Me siento muy contenta de tener este espacio en el que puedo compartirles información como la que el día de hoy decidí publicar y que todos deberíamos tener presente.

El tema del día de hoy es el Cáncer de mama.

Dirijo esta columna a este tema porque es importante para todos conocer ciertos datos e información que en muchos casos dejamos pasar o ignoramos. El mes pasado fue el mes rosa y cada año acudo hacerme un chequeo general con mi mamá y unas amigas, mastografía e ultrasonido, para estar muy pendientes de nuestra salud, es muy importante autoexplorarnos continuamente y hacer el chequeo en el tiempo necesario para prevenir esta enfermedad.

¿Qué es y cómo se desarrolla?

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual, las células de la mama se multiplican sin control. El tipo de cáncer dependerá de cuáles células se vuelven cancerosas, y puede comenzar en distintas partes del seno.

Su desarrollo comienza con el crecimiento de células anormales en los conductos mamarios que con el paso del tiempo desarrollan mutaciones en su ADN y siguen acumulándose hasta que finalmente las células cancerosas crecen fuera del conducto mamario y pueden extenderse a otras partes del cuerpo.

Datos duros del cáncer de mama

* Una de cada 7 mujeres desarrollará cáncer de mama durante su vida.

* Cada 2 horas muere mas de una mujer mexicana por cáncer de mama.

* El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer femenino en México.

* En el mundo se registran 1.7 millones de casos de cáncer de mama anualmente y fallecen

alrededor del 30%.

Mastografía

La mastografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria.

Es recomendable hacerse una mastografía anual a partir de los 40 años. Seguro muchos de ustedes ya han visto en mis redes sociales que cada año no falto a mi mastografía y las invito a ustedes hacerse la suya.

Me gusta estar saludable y es necesario estar muy al pendiente. Por lo general me acompaña mi mamá y así ambas nos aseguramos de que todo está bien, es importante no dejarlo pasar porque la detección temprana salva vidas.

FUCAM (Fundación De Cáncer De Mama)

Afortunadamente hay fundaciones que apoyan a las víctimas de esta enfermedad y una muy importante es FUCAM, fundada por el Dr. Fernando Guisa, quien también es el presidente actual.

FUCAM es la primera y única asociación civil sin fines de lucro en México y América Latina con un modelo de unidad hospitalaria exitoso, probado y replicable para el tratamiento integral del cáncer de mama. En un trabajo incansable desde hace 20 años, la Fundación De Cáncer De Mama es la primera institución que ha logrado romper las barreras económicas, culturales y geográficas del país que impiden el tratamiento y diagnostico oportuno, transformando la vida de mujeres mexicanas más vulnerables.

• En FUCAM el 96% de los casos que se detectan a tiempo pueden ser curables con tratamientos menos invasivos y menos costosos, tanto en lo económico como en lo emocional.

• Con un equipo médico de tan sólo 130 personas, en 2019 atendieron a mil 400 nuevos casos de cáncer de mama y dieron seguimiento a más de 7 mil pacientes.

• En FUCAM el 12% de mujeres con cáncer son menores de 40 años y 5.5% son menores de 25.

• Mientras que en Estados Unidos el 65% de los casos de cáncer de mama se detectan en etapa temprana, en México sólo el 10 al 30% se detecta en estas etapas. Esto indica que la cultura de la detección temprana requiere de un enorme trabajo en nuestro país.

Espero que esta información sea de mucha ayuda para concientizar y hacernos la revisión oportuna así como para contactar a la fundación en caso de estar pasando por la enfermedad o de querer apoyar, ya que es muy necesario para que ellos puedan seguir con esta gran labor.

Nuestra salud es lo más importante, seamos responsables y cocientes de nuestro cuerpo, yo me despido y los espero en la siguiente edición, con otro tema de “Salud Con Belleza” aquí en El Heraldo de México.

POR ARACELY ARÁMBULA

@ARACELYARAMBULA