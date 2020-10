Herrera, mentiroso: Banqueros

¡Quién dice que no prestamos! Le responden los banqueros comerciales al secretario de Hacienda, quien les reclamó que no están soltando el billete a pesar de que les autoridades dieron facilidades de liquidez hasta por 750 mil millones de pesos; y cuando prestan piden garantías hasta del 90 por ciento… y cobran tasas de usura, le faltó decir al titular de las finanzas públicas.

La realidad, señor secretario, es que los bancos están nadando en liquidez, por eso, los 750 mil millones de pesos de los que habla no los necesitamos, afirmó el presidente de los banqueros. Y eso de que no prestamos es falso; lo que ocurre es que las personas y las empresas no quieren tomar créditos en estos momentos de incertidumbre. La banca ha prestado 5.8 billones de pesos, de los cuales 1 billón de pesos corresponde al sector público. También es falso que la banca no quiere tomar riesgos, pues los ha asumido. Eso y más le respondió al secretario de Hacienda, el presidente de los banqueros Luis Niño de Rivera.

La realidad es que, en materia de créditos y financiamiento, los bancos comerciales siempre van a la segura y arriesgan muy poquito, porque en muchas operaciones el gobierno es el que pone las garantías a través de la “banca del subdesarrollo”, apuntan los especialistas. En cuanto a los créditos al consumo, con las tasas de usura que cobra la mayoría de las instituciones, cubren en una mensualidad cualquier contingencia, agregan.

El mejor secretario de Hacienda que ha tenido el país, según sus “paleros”, se quedó perplejo por la reacción y descalificación de los banqueros. Sobra decir que en la historia reciente de la banca comercial ningún integrante de la ABM se le había “subido a las barbas” a un secretario de Hacienda, y cuando lo intentaron, los aplacaron de un manotazo. Bueno, también hay que decir que, hasta antes de la Cuarta Transformación, quienes ocuparon ese cargo -- incluso los que duraron unos cuantos días-- siempre gozaron de prestigio y reconocimiento por su experiencia, trayectoria, talento, y otras cositas, con sus excepciones, claro.

Por otro lado, la declaración de los banqueros de que no necesitan los 750 mil millones de pesos que el Banco de México puso a su disposición para dotarlos de liquidez, confirma lo que dijimos en este espacio a principios de agosto: Que el esquema era un fracaso, porque los bancos no le iban a dar créditos a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19 porque tenían miedo de que no les pagaran.

AGENDA PREVIA

Sorpresa causó en el medio la destitución de Juan Díaz Mazadiego como director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, luego de más de una década en el cargo. Más sorpresivo aún, que haya sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ordenó el cese bajo el argumento de que NO debía continuar en el puesto porque laboró en "el periodo de más corrupción en la historia de México…”, el de los neoliberales, pues.

