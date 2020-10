Arrancó la Champions con resultados rompe quinielas

Regresó la UEFA Champions League. Con todos los ajustes que se han hecho en el calendario por la pandemia, parece que fue ayer cuando el Bayern Múnich se coronó ante el PSG, y claro, el humillante 8-2 al Barcelona en semifinales. La edición 2020-2021 también pinta para ser atípica; en la primera fecha de la fase de grupos, vimos resultados totalmente inesperados.

Voy a arrancar con lo más obvio y llamativo, la derrota del Real Madrid. Los merengues tenían un debut a modo, de locales (aunque sin público) contra el Shakhtar Donetsk. El club ucraniano llegó con siete bajas por COVID-19, la mayoría titulares o cambios habituales. El resultado (2-3) es lo de menos, tenemos que hablar del baile que le dieron a los dirigidos por Zidane. Parecía un partido de 6°A contra 1°B de primaria. Si no se llevaron 6 los blancos fue porqué Thibaut Courtois estuvo imperial, pero el resto del Real Madrid mal y de malas.

Sigamos con el PSG, el subcampeón de Europa. Los franceses debutaron en casa, contra el Manchester United que tiene una de las peores defensas del continente. Pero los “Red Devils” se acordaron que tienen cierta jerarquía y prestigio que defender, así que con un equipo con muchos elementos de rotación, los ingleses se llevaron un valioso triunfo (1-2). Es de llamar la atención que ni Kylian Mbappé ni Neymar pudieron contra una defensa que hace dos semanas recibió siete goles del Tottenham.

Por último, sin tantos reflectores pero sí llamando la atención, el Borussia Dortmund. Hablamos de un equipo que suele ser muy dinámico, que juega bien al futbol y, sobre todo, que tiene a dos de los talentos más prometedores: Jadon Sancho y Erling Haaland. Aun así, La Lazio hizo pedazos a los alemanes. El club romano se veía perdido desde que regresó el futbol y francamente no se le esperaba como potencial ganador. Pues sorprendió, por el pobre funcionamiento de los germanos.

Este tipo de resultados los vamos a estar viendo a lo largo de la temporada. Los equipos que sí terminaron sus ligas y que usualmente juegan competencias europeas, prácticamente no hicieron pretemporada y vienen arrastrando cansancio (mental y físico) de la temporada anterior. La lesiones están a la orden del día y el riesgo por contagios de COVID-19 son los factores que van a determinar quiénes salen mejor librados, y parece que serán aquellos que tengan mejor rendimiento en sus planteles, al menos la teoría dicta que así será.

Lo único constante fue el Bayern Múnich, la máquina alemana que no para de ganar, que se sigue viendo bien aceitada y a punto. Falta mucho para que la temporada acabe, pero hoy el equipo luce como gran favorito y, salvo un bache descomunal, no se ve quién le pueda hacer sombra. A esperar qué nos depara la campaña, pero yo no daría ningún resultado por seguro o fácil esta temporada. Lo más importante, disfrutemos que tenemos futbol de la mejor categoría.

