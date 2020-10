Clínicas y hospitales públicos de “primer mundo” (24)

El cuerpo humano no sabe de los tiempos de la vida, es decir, de épocas o etapas modernas, y mucho menos de retrasos socioeconómicos, como ignorancia y pobrezas. Lo único que requiere, sin importar los tiempos, es de cuidados intensivos para subsistir sanamente. Amable lector: “El cuerpo humano, su cuerpo, es único, y el único que tendrá toda su vida”.“¡Cuídelo!”

Una escuela superior de medicina-o de cualquier otra-no debe, ni puede ser “patito”, o creada por el simple hecho de creer que hace falta. Ciertamente, se requieren de otras, pero, no por eso se deben hacer “al vapor” y sin justificación o planeación alguna. Son muchos los aspectos que hay que considerar, antes de fundar una más. No puede ser a capricho ni a exigencias de nadie, o de grupos, por aquello de darle cabida a los rechazados, ese es otro problema totalmente diferente. Se trata de una escuela de medicina, no de otra cosa, por lo tanto, se requiere de estudios previos de pertinencia y factibilidad y necesidades de la población. De ahí la importancia de la creación de la carrera de Licenciatura en Medicina en la UNSIS del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), porque es la única institución pública que, hasta ahora, ha demostrado, con hechos, que cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen, y con resultados positivos. Esta es la segunda parte del escrito enviado al El Heraldo de México por el SUNEO sobre la creación de la carrera de Licenciatura en Medicina en la UNSIS: -

Una de las primeras áreas que se planearon es el Centro de Anatomía y Disección para las prácticas y el fortalecimiento de la formación de materias básicas como Anatomía, Fisiología, Embriología y Anatomía Patológica que para un médico son esenciales.

Anfiteatro del Centro de Anatomía y Disección de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS)Este centro cuenta con áreas de simulación para lograr que los alumnos obtengan conocimientos sólidos sobre la estructura, función y alteraciones del cuerpo humano con el objetivo de que sus ejercicios profesionales sean seguros y libre de riesgos. Es necesario que los alumnos afiancen correctamente sus conocimientos anatomofisiológicos y desarrollen habilidades prácticas que les permita la integración del conocimiento al momento de estar frente al paciente. Lo anterior se adquiere en el aula con profesores de tiempo completo y en laboratorios equipados, con un modelo de universidad del SUNEO, que se caracteriza por la dedicación de tiempo completo, disciplina de trabajo y responsabilidad con la sociedad.

En la etapa de planeación y diseño de los laboratorios, en particular el anfiteatro, personal académico y administrativo de la UNSIS, llevó a cabo un recorrido por algunas universidades, entre ellas: la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Nacional Autónoma de México. De estas visitas se retomaron las mejores prácticas y estrategias de trabajo para implementarlas en la UNSIS.

El Centro de Anatomía y Disección de la UNSIS consta de dos niveles, el primero está equipado para trabajar con material biológico, y el segundo está destinado al estudio de la anatomía con el uso de las TIC y modelos anatómicos. El primer nivel está ubicado en la planta baja, cuenta con tres salas de disección amplias y el anfiteatro, que incluye el almacén de sustancias, cámara de congelación, cámara de refrigeración, área de RPBI y área de tratamientos de cadáveres, entre las principales áreas. Este espacio servirá para trabajar diversas técnicas, desde las más comunes, como conservación de cadáveres con fines de estudio anatómico, hasta museográficas como inclusión en resina y diafanización, por mencionar algunos. El anfiteatro se ha equipado con todas las medidas de seguridad para el personal. La formación profesional en medicina tiene, como fundamento, el mantenimiento de la salud del ser humano a través de la atención integral del individuo como miembro de una familia, que a su vez, es parte de una comunidad. EL SUNEO. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM