Clínicas y hospitales públicos de “primer mundo” (23)

Contar con clínicas y hospitales públicos de “PRIMER MUNDO” es factible y muy necesario, porque no es un lujo; aunque, atenderse en hospitales privados, aparentemente lo sea, en realidad no lo es, ya que, como ya hemos recalcado, lo único que tienen de diferentes es, además de cobrar por todo, un poco más de comodidad y privacidad. Y no son, ni pueden ser más mejores, porque los médicos, como bien se sabe, son casi los mismos que laboran, tanto en los hospitales públicos como en los privados.Pero algo que es digno de tomarse en cuenta y de comentarse, es que muchos pacientes extranjeros recurren a los servicios médicos de reconocidos hospitales privados mexicanos. Y eso habla muy bien de los profesionales de la medicina en México. Tan solo en hospitales de Jalisco, hasta 2016, se atendían a más de tres mil pacientes al año. (El Informador. 09 08 2016)

De la jefatura de División de Asuntos Jurídicos de la UMAE, nos enviaron el siguiente escrito: En atención al oficio núm. 00641/30. /02/Q/ 2950/2020-NDF de fecha 21 de septiembre del presente año, relacionado con la “nota periodística del HERALDO de fecha 18 de septiembre de 2020, recibido en esa misma fecha en el Área de Quejas del Órgano interno de Control del IMSS…”, sirva el presente para dar cumplimiento a lo solicitado, y hacer de su conocimiento lo siguiente: El doctor Rodrigo Alberto Ceniceros, cuenta con cédula personal con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de especialidad en coloproctología, de fecha 04 de noviembre de 2008 núm. AECEM-17902. Asimismo, cuenta con certificado que lo acredita como especialista en coloproctología, expedida a su favor por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología A. C. de fecha 01 de marzo de 2020, con vigencia del 01 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2025. Dicha documentación fue proporcionada por el doctor, Rodrigo Alberto Ceniceros, en su carácter de jefe del Departamento Clínico de Coloproctología, adscrito a esta Unidad Médica. Atentamente: Lic. Augusto Elías Peralta Álvarez, jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la UMAE. Al igual que en los anteriores, solamente se verifica su documentación oficial, más no su actualización constante.Ninguna autoridad ha procedido conforme a lo solicitado en base a los hechos.

Del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) nos envían información sobre la nueva carrera de Licenciatura en Medicina que inició en 2018 en la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS). El objetivo, como en todas las carreras que ofrece esa institución pública, con reconocimientos y premios, tanto nacionales como internacionales, es formar a verdaderos profesionales sobre el estudio de la ciencia médica, tan necesitados, hoy, y siempre, por lo que estamos seguros que no solo será una escuela de medicina más.- Planeación de la Licenciatura en Medicina. La planeación del programa educativo de medicina en la UNSIS inició desde finales del año 2014, en aproximadamente tres años se desarrolló el estudio de pertinencia y factibilidad, se revisaron planes de estudio, prácticas de laboratorios, ciclos clínicos de rotación de diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras y la normatividad que en materia de salud las autoridades federales y estatales establecen. Asimismo, se revisaron y visitaron laboratorios para evaluar la infraestructura y equipamiento de simulación para incorporarlo a la formación de los alumnos, que se utiliza previo al primer contacto con pacientes reales.

Ayudó mucho la experiencia con los programas de enfermería y nutrición, lo que permitió robustecer las instalaciones para prácticas y simulación y diseñar otros laboratorios más. Se contó con la participación de un importante número de médicos y expertos que contribuyeron con sus observaciones y sugerencias para que el plan de estudio, que se aprobó en mayo de 2018, contemple un total de 12 semestres de formación académica, el año que por normatividad se establece de internado rotatorio de pregrado y además un año de servicio social… Continuará…





