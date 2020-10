Las proveedoras del IMSS traen un desastre

En temas de salud seguimos en terapia intensiva, porque todo indica que las proveedoras encargadas de las pruebas de laboratorio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoé Robledo, aún darán de qué hablar y no precisamente por su destacado desempeño, sino porque otra vez han comenzado a sonar sirenas de alerta relacionadas con Hemoser S.A. de C.V.

En esta ocasión los síntomas se localizarían en los laboratorios de referencia que cada uno de los concursantes debía anotar para realizar los estudios del Grupo 20, correspondiente a estudios especiales, pruebas de bajo requerimiento y pruebas que no se puedan procesar en los equipos instalados. En el caso de la empresa al mando de Ignacio Higareda, inscribió en el anexo correspondiente a tres opciones.

Se trata de Micro-Técnicas de Laboratorio S.A. de C.V., Grupo Diagnóstico Médico PROA S.A. de C.V. y de Laboratorio Diagnomol S.A. de C.V., este último al cual recurriría la contratista, pero que actualmente habría sido sustituido por Láser S.A. de C.V., a pesar de que no figuraba en el documento.

Para entrar en detalles, le cuento que en el sector corren versiones sobre que Hemoser y Laboratorios Diagnomol, habían comenzado a trabajar de la mano, pero la relación comenzó a volverse ríspida debido a una serie de impagos.

Finalmente, la historia habría terminado en la ruptura de ambas, además de la desactivación de la plataforma en la que Laboratorios Diagnomol daba a conocer los resultados de los análisis.

Ante este panorama sería pertinente que las autoridades del IMSS, léase el recién llegado Luis Fernando Tagliabue, de la Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica, ahora sí haga las respectivas averiguaciones, en primera instancia para saber qué sucedió con los registros a los que presuntamente Hemoser ya no pudo acceder, así como averiguar por qué recurrió a un laboratorio que no fue listado en la propuesta para participar en la Licitación Pública Internacional LA-050GYR988-E7-2019.

¿Y LAS VACUNAS?

El manejo de los medicamentos está implicando u problema para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguien lo está traicionando o simplemente los allegados al sector Alcocer y el sibsecretario Hugo López Gatell no generan resultados.

Lo anterior, debido a que hace cuatro días, la Cofepris, de (…), emitió una alerta por el robo de 10 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza que serían distribuidas en el IMSS.

Los lotes fueron robados en la Avenida Bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense, Estado de México, entre los límites de los municipios de Neza y Ecatepec en donde los niveles de violencia están incontrolables.

Insisto, alguien le está jugando checo al Presidente y surgen dudas: ¿Por qué no pidió el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Estado de México Oriente el servicio de vigilancia mientras transportaba el antígeno, por qué hoy están surgiendo atracos, será que las autoridades de salud ya no están solicitando servicios de seguridad o las empresas que contratan como medios de transportes cejan mucho que desear.

Por lo pronto, el IMSS se quedará sin ese número de dosis, porque fabricarla de nuevo no es de unas horas, implica meses ¡uff!; mientras esperemos que los embarques que esperan los hospitales privados de la vacuna contra la influenza (15 millones de dosis) llegue a finales de noviembre como prometieron.

Traxión atrae reflectores

La firma de transporte y logística Traxión, que lleva Aby Lijtszain, no deja de demostrar porqué es líder de su sector a nivel nacional e incluso internacional, ya que en últimas fechas se convirtió en la primera empresa en ser reconocida por The European, como “La Empresa de Transporte de Mercancías y Logística del año”, así como “La Empresa de soluciones de logística integrada más innovadora 2020”. Así, no sólo destaca el extenso portafolio de servicios que les permite dar servicios de punta a punta en toda la cadena de suministro, ya que en la votación también fue considerada su amplia cobertura, estrategia mundial y aplicación de nuevas tecnologías a su sector. Sin embargo, no es la primera vez que esta compañía se encuentra en el ojo de publicaciones londinenses con proyección global, ya que también fue galardonada este año por Capital Finance International (CFI), como “Mejor Solución de Logística Integrada México 2020”.