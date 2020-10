Recado de Porfirio al presidente

En la entrevista que sostuvimos para El Heraldo TV con Porfirio Muñoz Ledo, el polémico político —aspirante a dirigir Morena— envió un mensaje al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Respetando su estilo, van las partes que consideramos esenciales:

“Querido presidente Andrés: periodistas muy acreditados están cometiendo infamias contra ti en esta idea de ponerte como el gran autoritario. ¡Dicen que pides lealtad ciega bárbaramente!

Yo soy crítico, lo sabes y siempre lo has aplaudido. Tú y yo vimos la declaración de principios de Morena y tú, ¡todos nosotros!, pedimos que pusieran: ‘En este partido no hay pensamiento único’. Luego, se vale la disidencia siempre y cuando sea con un objetivo común (…) Cuando trabajamos juntos decías: cada quien se define a sí mismo. Esa siempre fue tu política… (Ahora) te están malinterpretando. Me preocupa Andrés que te infamen en los hechos. Por favor, con una de tus gentes mide lo que están gastando (en la elección de Morena)… No podemos, tú, mantener la austeridad republicana y combatir la corrupción dentro del gobierno con muchos problemas, a riesgo de que la derecha te desestabilice; y aquí, de este lado, se estén burlando.

Ahí se va a escribir una gran contradicción, Andrés. Esto no puede ser en tu gobierno. Yo lo voy a combatir. Esa es mi lealtad. Los otros son unos lambiscones (…) Recuerda, los lambiscones y los serviles nunca son leales; los leales nunca somos lambiscones.

Andrés Manuel, con todo el cariño, con todo respeto, estoy defendiendo la herencia de nuestro movimiento a través del partido. El partido tiene que concentrar eso y trasladarlo a la historia. Y luego vendrán otros.

Cuando tú te vayas —que es pronto— ya no habrá la ola, hasta que llegue otro gran líder (lo fue Cuauhtémoc (Cárdenas), luego llegaste tú, 10, 12 años de diferencia. Para que haya una nueva ola necesitamos que haya un nuevo líder. Tú te sales de esto. Tenemos que apostar, no a la ola, sino al receptáculo que recibe a la ola, como la transmisión eléctrica.

Tú sabes que ya me voy de esto. Yo me retiro. Tenemos que guardar tu herencia y te pido que nos ayudes ahora y siempre. ¡Qué no nos coman los lambiscones, las liendres!

Tenemos el legado histórico del Movimiento (del 88) que rompió el pasado del PRI. Somos depositarios de eso. No lo podemos perder. Mientras llega otra ola como la tuya pueden pasar 10 o 15 años.

Vamos a tratar de meter toda esa energía en el partido. Transportarla… Es nuestro deber captar la ola, captar la energía del viento, del agua, del sol, de la gente, la energía social, y ponerla en un depósito. Que no se pierda, que no se vaya. Es lo que estamos construyendo, un depósito de la energía para seguir adelante”.

