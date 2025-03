4 tipos de placas de auto dejarán de ser válidas en Jalisco este fin de semana

Los automovilistas del estado de Jalisco que tienen una placa con terminación 1 o con los diseños Maguey, Minerva, Gota o anteriores tienen una semana para hacer el cambio de sus placas, de lo contrario no podrán circular. La advertencia fue hecha por la Secretaría de la Hacienda Pública.

El trámite debe hacerse de manera obligatoria y ningún vehículo que cumpla con estas condiciones podrá aplazarlo. Cualquier persona que viva en el estado y cuya unidad esté en este tipo de situación puede realizar el proceso de manera gratuita.

Con esto se busca tener un mayor control en cuanto a los vehículos que pasan por la entidad, así como evitar delitos relacionados con el robo de las láminas de identificación o por la mala utilización de estas en el tráfico de la ciudad.

Los vehículos de Jalisco deben cambiar sus láminas para estas fechas. FOTO: Archivo.

¿Qué placas son las que deben hacer el cambio en Jalisco antes del fin de semana?

De acuerdo con el gobierno local, todas aquellas placas que tengan como último dígito un uno y que no hayan pasado por este trámite, así como aquellas que fueron sacadas con las colecciones Maguey, Minerva y Gota son las que deben de ser repuestas por unas nuevas.

Según lo que ha dado a conocer el gobierno de la entidad, las láminas que cuenten con estos diseños, sin importar su terminación deben ser dadas de baja. A continuación se presentan imágenes de cómo lucen. Cualquier otra placa anterior a esta también deberá salir de circulación, de lo contrario, la norma establece que se debe sancionar a las personas que no cumplan con esta regulación. Aunque la persona en cuestión tenga las láminas puestas sobre el vehículo, al llevar las que no son válidas se considera como si no tuviera ninguna.

Placa Maguey

Esta es una de las láminas que debe ser cambiada por los usuarios.

Placa Minerva

Esta es una de las placas que dejarán de ser válidas en la entidad.

Placa Gota

A partir de la próxima semana ya no se podrá llevar esta placa.

¿Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco y qué requisitos piden?

Como parte de los beneficios fiscales que implementó el gobierno de Jalisco a los conductores de automóviles, el gobernador Pablo Lemus anunció hace unos meses que el cambio de placas, el refrendo y la verificación serían parte del mismo trámite. Con esto se busca que los habitantes del estado no tengan que pagar tres procesos.

En el caso de los dueños de automóviles solamente deben de pagar 900 pesos, mientras que los de motocicletas 385 pesos. Los solicitantes deberán tener al día los pagos de sus obligaciones vehiculares. Tomar este camino, asegura la administración del estado, conlleva un ahorro de hasta dos mil 600 pesos en impuestos. Los requisitos son los siguientes:

Placas viejas.

Tarjeta de circulación.

Certificado de verificación responsable.

Credencial de elector.

Factura.

Comprobante de domicilio.

CURP

