Hoy No Circula: ¿qué autos no descansan este MARTES 25 de marzo en CDMX y Edomex?

Es importante destacar que el programa Hoy No Circula se complementa con otras medidas para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, como la verificación vehicular obligatoria, la promoción del transporte público y la implementación de ciclovías y espacios peatonales.

Estas acciones conjuntas buscan crear un entorno urbano más sostenible y saludable para todos los habitantes, ya que las emisiones contaminantes de los vehículos automotores generan problemas de salud públicos, relacionados con afecciones de las vías respiratorias y cardiovasculares.

No obstante, el programa Hoy No Circula contempla excepciones para ciertos tipos de vehículos, como los eléctricos, híbridos, aquellos destinados a servicios de emergencia, unidades funerarias, vehículos que transportan a personas con discapacidad y unidades que prestan servicios urbanos esenciales, como el transporte público, la recolección de basura y el suministro de gas.

Estas excepciones buscan garantizar la movilidad de personas y servicios esenciales, al tiempo que se promueve el uso de tecnologías vehiculares más limpias y eficientes.

¿Qué autos descansan este 25 de marzo?

El martes 25 de marzo de 2025, los vehículos portando engomado rosa y cuyas placas terminan en 7 u 8, deberán acatar la restricción y abstenerse de circular entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. Esta medida busca disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región, especialmente durante las horas pico.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

Es imperativo que los conductores respeten estas restricciones, ya que las infracciones pueden resultar en multas considerables, que oscilan entre 2,262.80 y 3,394.20 pesos mexicanos. Además de la sanción económica, los vehículos infractores pueden ser remitidos al depósito vehicular, lo que implica gastos adicionales y molestias para los propietarios.

LA