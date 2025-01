Espera Finanzas del Estado recaudar 500 millones de pesos por placas en 2025

La Secretaría de Finanzas del Estado espera obtener durante este año 500 millones de pesos con motivo del emplacado de las unidades vehiculares de la entidad, esperando que los contribuyentes actualicen las láminas que desde ahora ya están disponibles en las oficinas fiscales, así lo declaró la titular de la dependencia estatal Adriana Lozano Rodríguez.

Las placas, precisó la funcionaria, serán enviadas a los domicilios siempre que durante el proceso del trámite las soliciten los contribuyentes, teniendo evidentemente un costo adicional, pero por el uso de la paquetería.

Adriana Lozano Rodríguez resolviendo dudas a las personas. Foto: Baldemar Mijangos

"Estimamos recaudar aproximadamente más de 500 millones de pesos que el año anterior", puntualizó.

Entidades no ha presentado solicitud de préstamo

Por otra parte, la secretaria de Finanzas dijo que estarán a la espera de las correspondientes solicitudes que se realicen, sin embargo hasta este momento ningún Ayuntamiento de los 43 que hay en la entidad ha solicitado algún préstamo al Gobierno del Estado.

Las filas para realizar el trámite son largas. Foto: Baldemar Mijangos

"Ahorita en este año 2025 no tenemos ninguna solicitud de apoyo de ningún municipio; empezamos el año, entonces durante el ejercicio, pues yo no sé qué va a pasar, pero al menos hoy no hay ninguna solicitud de ningún municipio de algún préstamo", precisó.

"(¿Y sí lo puede haber más adelante?), no sé, o sea, no te lo pudiera decir", completó.

¿Por qué se emplacan los autos?

El emplacado de autos es el proceso mediante el cual se registra un vehículo ante las autoridades correspondientes y se le asigna una matrícula o placas de circulación; este trámite tiene varios propósitos fundamentales que garantizan la legalidad y el control del parque vehicular entre los que destacan:

Identificación y registro: El emplacado permite identificar de manera única a cada vehículo, a través de las placas de circulación que contienen un número de serie. Este número es esencial para registrar el vehículo en los sistemas del gobierno y facilitar su control y seguimiento.

Cumplimiento legal: En la mayoría de los países, el emplacado es una obligación legal para poder circular por las vías públicas. Sin el emplacado, un vehículo no puede ser utilizado de manera legal, lo que puede acarrear multas o sanciones.

Control y seguridad: Las autoridades de tránsito utilizan las placas para llevar un registro actualizado de los vehículos en circulación, lo que ayuda a prevenir delitos como el robo de vehículos y facilita la localización de los autos en caso de accidentes o infracciones.

Recaudación de impuestos: El emplacado es un medio para que los gobiernos locales puedan recaudar impuestos vehiculares, como el impuesto sobre tenencia o el predial en el caso de vehículos particulares. Estos recursos se destinan al mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos.

En otras palabras, el emplacado de autos es esencial para la legalidad, el control, la seguridad y la recaudación fiscal relacionada con los vehículos en circulación.

