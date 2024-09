AMLO se niega a aceptar "chantajes" en bloqueo de Arco Norte

“No vamos a aceptar chantajes de nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las protestas de ejidatarios en la autopista Arco Norte en la que demandan indemnizaciones. Dijo que en su gobierno, piden indemnizaciones de acciones de gobierno de hace 20 años.

“Hay algunas tomas de carreteras, como una especie de fiebre, no, no es fiebre, sarpullido de algunos abogados transas, de que están encampanando, sonsacando a cierta gente, no a todos, campesinos de sus no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años y ahora tapan porque quieren que se les pague, lo que ya se les pago o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto que no se les pagó”, dijo.

Cuestionó las intenciones del bloqueo en la autopista Arco Norte

FOTO: Presidencia

López Obrador también cuestionó que los inconformes podrían no estar de acuerdo con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabi) porque quieren más.

“Entonces ¿qué les mandó a decir? Pues que se acomoden bien, ahí, porque lo que diga mi dedito,

corrupción de nadie”, advirtió.

Dijo que se los atenderán sus demandas si son justas, “nosotros somos pueblo, somos como ellos”.