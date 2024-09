¿Cuánto cuesta el reloj que usa el presidente AMLO?

“Este reloj vale 2 mil pesos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que use uno de la marca de lujo IWC, de unos 120 mil pesos, como se difundió en redes sociales.

Al final de la mañanera y sin pregunta de por medio, aclaró que el reloj de la marca Momentum se lo regaló un amigo, el cual no identificó, hace seis años.

“Los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no. A ver si lo consigues… Voy a aprovechar para decir porque no es esa marca porque esa vale 120 mi pesos ese reloj, pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale en una revista. Me usan para hacer publicidad a una marca, ahorita lo van a ver”.

Reloj que usa el presidente López Obrador. Foto: Presidencia

Afirmó que “este vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero si es de una marca machuchona y me sacan a mí, me usan”.

Cuánto cuesta el reloj de AMLO. Foto: Presidencia

El presidente primero evitó que decir que marca era su reloj, “pero esta sí no falla; esta es la marca, y parece que sí es machuchona, nada más para que, yo no usó esa marca, y es este, pero este si es el que yo uso”.

Criticó a a sus adversarios por usar un rejo parecido al que usa para su promoción en redes sociales.

“Este me lo regaló un amigo, pero me lo regaló hace como seis años, ocho años y no falla (…) Dicen 117 (mil pesos), pero este vale como 2 mil, 2 mil 500 pesos y llevo seis años con él”, aseguró.

El presidente dijo que se debe tener autoridad moral y congruencia porque “no se puede luchar por una transformación si no se actúa con rectitud”.

También pidió que Cepropie, tomará la imagen del reloj.