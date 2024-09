Doña Lety revela detalles de su secuestro a manos de otro reconocido influencer que pedía ayuda para ella: "Sufrí mucho"

La querida influencer Doña Lety llevaba meses desaparecida de las redes sociales lo que encendió las alarmas entre sus seguidores e incluso algunos afirmaron que la mujer de 62 años de edad había fallecido pero en esta semana se confirmó que la fémina se encontraba con vida pero había sido víctima de un grave delito.

Doña Lety habría sido secuestrada por otro creador de contenido de nombre Jaime "N", quien en 2021 había dado a conocer a la mujer que era viuda y con la que ganó miles de seguidores gracias a la simpatía de la fémina que también causaba gracias por los desplantes que hacia a la comida y obsequios que le hacía el influencer. Jaime "N" incluso llegó a mostrar como supuestamente la ayudaba a ella que no podía caminar llevándole comida y a su hijo que aparentemente sufre una enfermedad a cusa según de las adicciones que padeció en el pasado.

Esta semana salieron fotografías y videos de la influencer mientras es rescatada por elementos de la Guardia Nacional en Veracruz, de acuerdo a medios locales la mujer habría logrado escapar en un descuido de su captor y pidió ayuda desesperada a un vecino quien decidió llamar a las autoridades.

Al ser cuestionada por el reportero sobre cuál era su sentir al ser rescatada, Doña Lety dio sus primeras declaraciones "yo me siento muy mal... no sé por qué me paso esto... estuve encerrado mucho tiempo sin comer casi sin tomar agua sufrí mucho y mi hijo" pero al preguntarle que le decía su captor dijo "me siento mal hijo, otro día, por favor".

En redes sociales los usuarios afirman que la mujer luce mucho más delgada y con apariencia descuidada y además afirman que luce la misma ropa de la última vez que apareció en una transmisión con Jaime "N". Por su parte el creador de contenido ha preferido guardar silencio al respecto pero desde hace meses había dejado de publicar información de Doña Lety.